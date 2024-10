Tunnel di Tenda, l'assessore regionale Bongioanni: "I lavori continuano, auspichiamo consegna del cantiere in tempi brevi" [VIDEO]

"I lavori continuano. Quanto avvenuto non va a condizionare il cantiere che, speriamo, ci venga consegnato in tempi brevi in modo da poter ridare vita ai passaggi necessari e indispensabili per il sud Piemonte".

Così l'assessore regionale e consigliere comunale di Limone Piemonte, Paolo Bongioanni commenta la vicenda relativa alla notizia all’interdittiva antimafia per Cogefa, azienda coinvolta in una serie di cantieri strategici per il Piemonte, tra i quali il Tunnel di Tenda.

Il proseguimento del cantiere sembrava a rischio a seguito dell'interdizione disposta mercoledì 16 ottobre, nei confronti della società torinese che detiene il 50% delle quote di Edilmaco, il consorzio di imprese che dal 2019 opera nel cantiere di Limone Piemonte (leggi qui).

Alla luce di quanto avvenuto la Regione Piemonte aveva avanzato la richiesta di valutare il commissariamento dell'azienda proprio per evitare uno 'stop' ai lavori e ulteriori slittamenti per la conclusione dell'opera.

"Fra una decina di giorni - prosegue Bongioanni - io e il sindaco Riberi saremo a Roma e nelle varie interlocuzioni andremo a sollecitare e richiedere di poter utilizzare in modalità cantiere, con senso unico alternato e orario condizionato il tunnel già dalla stagione invernale 2022/25".

Intanto Bongioanni annuncia due buone notizie per i commercianti di Limone: un grande evento estivo, a respiro internazionale, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni e l'approvazione di una deliberazione della Giunta Regionale per i distretti del commercio.

"Si tratta di risorse importanti che permetteranno ai comuni del territorio di concorrere per entrare in questo sistema virtuoso che finanzia gli esercizi commerciali".

Si terrà invece alle 21 di questa sera l'incontro pubblico, in municipio, con l’assessore Bongioanni e l' Amministrazione comunale relativo al tunnel di Tenda.