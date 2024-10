Vigili del fuoco a Dronero per il recupero di una salma nel torrente Maira

E' finita nel peggiore dei modi la ricerca persona attivata questa mattina a Dronero e paesi limitrofi. La persona, che risultava scomparsa dalla scorsa notte, una donna di 68 anni originaria della zona, è stata infatti trovata morta nel torrente Maira, sotto il Ponte Nuovo.

L'avvistamento attorno alle 10 da parte di alcuni volontari della Croce Rossa, che hanno avvisato i soccorritori, impegnati nelle ricerche in altre zone, soprattutto boschive, essendo la donna una appassionata di montagna. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con il nucleo SAF (Speleo alpino fluviale), che stanno procedendo in questi momenti, con manovre di corda, a recuperare la salma. Le operazioni sono molto complesse, in quanto il fiume è in piena.

Hanno partecipato alle ricerche anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Dronero e la Guardia di finanza. Sul posto anche i carabinieri.