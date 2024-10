Saluzzo: “Un sipario tra cielo e terra, grandi e piccini a teatro”, 22esima rassegna di teatro per bambini e ragazzi

La rassegna di Teatro per ragazzi: "Un sipario tra Cielo e Terra", anche quest’anno prenderà avvio grazie alle rinnovate collaborazioni con il Comune di Saluzzo, l’Associazione Ratatoj e il Cinema Magda Olivero. Quattro appuntamenti in cartellone per condividere le domeniche d’inverno con bambini, mamme, papà e tutti coloro che accompagneranno i piccoli a teatro. Il teatro, e l’amore per esso nasce, si nutre e cresce fin dalla più tenera età, vi aspettiamo quindi per nuove avventure ed emozioni!

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,00. Le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@melarancio.com

Il primo appuntamento Domenica 3 novembre 2024. Ad inaugurare la rassegna il Progetto g.g. con “STREGHE”. Questa è una storia in cui l’impossibile accade. Un gioco tra una nonna e un bambino, che diventa realtà: c’è una nonna che si muove tra magia e verità, c’è un piccolo eroe che guarda al possibile e anche oltre. Uno spettacolo liberamente ispirato all’opera letteraria di R. Dahl “Le streghe” che attraverso il teatro di narrazione e quello di figura esplora alcune tematiche fondamentali dell’infanzia: l’incontro con le paure, il loro riconoscimento e la possibilità di superarle, di trovare soluzioni e farsi coraggio; ma anche la forza del fare, l’istinto del creare, il diventare grandi sapendosi trasformare, accettandosi e diventando, perché no, qualche volta, dei piccoli eroi.

Domenica 17 novembre 2024 saranno con noi I Fratelli Caproni che porteranno in scena lo spettacolo “I vestiti nuovi dell’imperatore”. Un classico della letteratura per ragazzi, scritto da Hans Christian Andersen affinché tutti possano vedere la fragilità del potere… C’è un regno, piccolo, molto piccolo, da somigliare a un circo, dove vivevano due fratelli stravaganti, un po’ eccentrici, un po’ clown, consiglieri di un giovane sovrano, che desta in loro molta preoccupazione perché incapace di prendersi cura del proprio regno. L’imperatore è vanitoso, superficiale, passa il suo tempo a curare il proprio aspetto, si cambia d’abito in continuazione e non è mai soddisfatto di ciò che indossa. “Qui ci vuole un piano segreto, uno stratagemma!”, pensano i due fidati consiglieri… Che succederà allora? Vi aspettiamo per scoprirlo insieme.

Domenica 19 gennaio 2025 salirà sul palco la Compagnia Il Melarancio con lo spettacolo “Di magiche storie e montagne incantate”. Spettacolo di narrazione e teatro di figura con musica dal vivo. Tre personaggi (un attore narratore e animatore di figure e pupazzi, una cantante pittrice e un musicista) raccontano alcune storie intrecciate che narrano degli animali, delle persone e delle creature misteriose che popolano le valli e le vette delle Alpi cuneesi: faremo la conoscenza del mitico Dahu, andremo indietro nel tempo, quando il Monte Bracco era un vulcano, conosceremo un vecchio eremita che viveva in cima a una montagna con la sola compagnia di una capra, scopriremo la strana storia di un pastore rapito dai lupi e con un po’ di paura ci imbatteremo in un convegno di masche burlone.

A concludere la rassegna Domenica 16 marzo 2025, sarà Il Centro di Produzione Teatrale Fontemaggiore, con lo spettacolo “Il bambino e la formica”, inserito nell’ambito del progetto Team Up. Lo spettacolo narra la storia di Ayo e della nascita di un’intensa amicizia nata nel cuore della terra, in una miniera. Un tema importante, quello dei bambini lavoratori, trattato con delicatezza attraverso il linguaggio del teatro di figura per arrivare dritto al cuore di piccoli e grandi. Un viaggio verso l’altro, verso la conoscenza di se stessi e verso la consapevolezza del proprio posto nel mondo.

Un grazie sentito a Terre Monviso per la preziosa collaborazione.

Non mancate!

Ingresso intero 6.00 €

Ingresso ridotto 5.00 € sotto i 10 anni + enti convenzionati

Gratuito sotto i 3 anni

Per info:

Compagnia Il MelarancioPiazzetta del Teatro 1, Cuneo

Tel. 0171/699971 Cell. 3479844570

www.melarancio.com