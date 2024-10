Bra, al Santuario della Madonna dei Fiori preghiera per i figli in cielo e la sorpresa del pruno fiorito

A distanza di quasi sette secoli, la tradizione rimane la stessa, con i fiori a far da corona alla statua della Madonna che svetta in cima ad una colonna, come un faro luminoso in questa valle di lacrime.

Una bella sorpresa per chi domenica 27 ottobre si è recato al Santuario per la Messa e fare esperienza della speranza che non delude. Commentando il passo di Vangelo in cui Gesù ridona la vista al cieco Bartimèo, don Enzo Torchio ha spiegato che «Gesù è mendicante di amore e ascolta il grido della fede. Lo testimoniano i santi che ci invitano a credere per non scoraggiarci ed i figli in cielo, quei giovani prematuramente scomparsi che hanno chiuso gli occhi al mondo per aprirli alla pienezza della luce di Dio».