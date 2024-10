Rinnovato il direttivo dell'Associazione nazionale Carabinieri di Barge

Nelle scorse settimane si sono svolte le votazioni per l'Associazione nazionale Carabinieri - sezione di Barge.

Le elezioni hanno portato alla nomina di nuovi consiglieri e, in particolare, del nuovo presidente, Maresciallo in congedo Scipione Antonio Berardi, e del vicepresidente, Carabiniere ausiliario in congedo Salvatore Loi.

L’attuale presidente e il vicepresidente hanno voluto esprimere: “Un sentito ringraziamento al presidente uscente, Maresciallo in congedo Pasquale Fiori, e a tutto il direttivo per il lavoro svolto”, sottolineando l'importanza della continuità e del contributo dato alla comunità.

In vista del nuovo anno, l'associazione annuncia l'apertura del rinnovo del tesseramento per il 2025.

Questa è un'opportunità rivolta al personale in congedo e a chi desidera diventare nuovo socio o socio simpatizzante. Inoltre, è possibile unirsi alla squadra di volontariato inserita nel terzo settore, offrendo così un’importante opportunità di servizio alla comunità.

Per chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare i seguenti numeri: 333.8832012 (Sig. Giusiano) e 338.4318432 (Sig. Beltramo).