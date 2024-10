Il PD sulla variante di Demonte: "Il commissario non si è mai visto e nessuna svolta sull'opera"

L’amministrazione comunale di Demonte ha dovuto eliminare cinque posteggi nella centrale via Martiri e Caduti della Libertà per tentare di migliorare ulteriormente la circolazione dei mezzi pesanti dopo l’introduzione, da inizio agosto, del semaforo che regola l'ingresso e l'uscita dal paese.

Nonostante l’installazione del semaforo, infatti, si sono manifestate nuove criticità, tra cui ingorghi e code, causati non solo dalla violazione del rosso da parte dei camionisti, ma anche dalle dimensioni dei Tir che ostacolano il passaggio di veicoli più leggeri.

Insomma, passati invano molto mesi da quando il senatore Giorgio Bergesio (Lega) magnificava l’importanza di un commissario straordinario per accelerare la realizzazione della circonvallazione, il comune ha dovuto fare da sé.

Infatti, nonostante l’incarico ricevuto a metà marzo, l’Ing. Bernardini non ha ancora trovato il modo di visitare Demonte, dove la presenza di circa 700 Tir al giorno ha reso la situazione insostenibile.

L’elemento più critico del progetto di circonvallazione rimane il contenzioso tra i ministeri dell’Ambiente, dei Trasporti e della Cultura, in merito alla costruzione di una galleria a 70 metri di profondità, sotto la collina del Podio, su cui sorgono i resti dell’antico Forte della Consolata.

Eppure, durante un evento a Fossano in piena campagna elettorale, il viceministro Rixi (Lega) e l’amministratore delegato di Anas avevano annunciato la gara d’appalto entro la fine del 2024.

La comunità di Demonte e della valle Stura resta quindi in attesa di sviluppi concreti, sperando che certa politica mantenga gli impegni e che le attuali difficoltà possano essere superate per garantire una viabilità migliore e una qualità della vita più elevata.

Forse sarebbe il caso che il commissario Bernardini facesse un salto a Demonte per rendersi conto della viabilità insostenibile sia per il traffico pesante che per l'inquinamento.