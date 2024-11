Trionfo azzurro per la Nazionale Italiana Cuochi a Singapore: nel team anche il giovane chef cuneese Andrea Serale

"È stata un'esperienza indimenticabile, la più bella della mia vita". Così il giovane chef cuneese, Andrea Serale commenta il trionfo azzurro ai Global Chefs Challenge 2024 che si è tenuto, a Singapore, dal 22 al 25 ottobre.

La Nazionale Italiana Cuochi (NIC), guidata dal General Manager Gianluca Tomasi, ha conquistato ben tre medaglie d’oro e tre premi assoluti per le tre categorie in gara, scrivendo una nuova pagina nel mondo della cucina e della pasticceria italiana.

Primo posto assoluto, nella categoria pastry, per Luca Bnà e Mattia Silvio Sabatini (braidese), che hanno realizzato un dessert al piatto e una torta, per sei persone, più una pièce artistica in cioccolato, interpretando il tema “Night Safari”, in onore al primo parco faunistico al mondo e principale attrazione di Singapore.

Secondo per la categoria Chef Challenge (cucina senior) per Giuseppe De Vincenzo e Andrea Serale (cuneese), che hanno presentato quattro piatti per 12 persone: starter vegano, antipasto a base di pesce, main course e dessert. Tema del loro progetto: “Flowers and leaves”, con una speciale “Dedication to the Farmer: The First Member of Our Brigade” (dedica al contadino, il primo membro della nostra brigata).

Terzo posto categoria young (cucina junior) a Francesco Locorotondo, per la con tre portate per quattro commensali: starter a base di pesce, main course e dessert. Il tema da lui proposto: “Citrus” (agrumi), scelti per rappresentare i meravigliosi prodotti che Madre Natura ci offre.

"La gara ha previsto la preparazione di 48 piatti in cinque ore - aggiunge Serale -. La prima prova era vegana, il secondo a base di halibut, il terzo a base di lombata di vitello, fegato e ossobuco mentre il dessert doveva essere con cioccolato al 70% fondente, thé, mango e cocco, questi erano gli ingredienti fissi per tutte le nazioni".

"Dietro a questo risultato c'è stata una preparazione lunga ed intensa - prosegue Serale che, con la NIC, lo scorso agosto si era allenato a Chiusa di Pesio - un percorso duro, incominciato a maggio, pieno di allenamenti e impegni che ci hanno portato a raggiungere un livello molto alto e, infine, a conquistare un riconoscimento mai ottenuto prima. Per noi è stato un grande onore e per questo ringraziamo tutti coloro che, a vario, titolo ci hanno seguiti, supportati e incoraggiati per darci questa possibilità".

Un nuovo obiettivo raggiunto per Serale, ex studente dell'Istituto alberghiero "Giolitti" di Mondovì, medaglia d'oro come migliore allievo ai Campionati Italiani di Cucina organizzati dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi) al Rimini Expo (leggi qui) e oro alle olimpiadi di Stoccarda (leggi qui), non ha mai dimenticato dove è nata la sua passione: nella cucina della nonna.

"Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, i miei colleghi e datori di lavoro del ristorante Amae di Cuneo, senza di lavoro non avrei potuto raggiungere questo risultato".

Alla notizia l'Istituto Alberghiero di Mondovì ha subito condiviso con gioia la notizia sui social: "Il nostro ex allievo, Andrea Serale, ha portato a casa il secondo posto assoluto nella categoria Global Chef Challenge (cucina senior)! Siamo orgogliosi di Andrea e di tutto il team italiano per questo successo, simbolo di talento e dedizione. Che l’eccellenza continui a guidare i nostri studenti".

E Andrea, negli scorsi giorni, ha poi fatto ritorno a scuola per condividere con gli attuali studenti e docenti il suo straordinario percorso nel mondo della cucina.