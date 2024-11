Educazione alla cittadinanza globale: confronto alla Casa del Fiume di Cuneo

Mercoledì 6 novembre alle 16.00 alla Casa del Fiume si svolgerà un incontro pubblico che servirà per un confronto collettivo al termine del percorso “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, Qualità dell’Abitare”

Avviato nella primavera del 2023, il progetto ha tra i suoi obiettivi anche la formulazione di un “Documento di orientamento per l’Educazione alla Cittadinanza Globale del Comune di Cuneo”.

Infatti, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che ha finanziato il percorso nel contesto della Strategia Nazionale per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, ha chiesto agli enti locali di costruire uno strumento di riferimento nei territori per le attività legate a questo tema. A tal proposito Cuneo sarà una delle prime città italiane ad avere questo tipo di Documento.

Un gruppo di lavoro locale composto da oltre venti soggetti tra amministratori e funzionari pubblici, rappresentanti del mondo scolastico e operatori del terzo settore, ha lavorato negli ultimi mesi per elaborare un testo che sarà utile per sistematizzare le pratiche in atto, valorizzare le sinergie tra le azioni dei cittadini e quelle delle istituzioni locali e stimolare una maggior consapevolezza rispetto alle dinamiche globali.

In un mondo sempre più interconnesso e complesso, l’Educazione alla Cittadinanza Globale rappresenta una risorsa centrale per la costruzione di un futuro più equo, sostenibile e pacifico, riportando al centro i cittadini, valorizzando le competenze della società civile e puntando sul dialogo e sulla cooperazione come strumenti essenziali per affrontare le sfide del presente e del futuro.

Il processo partecipativo attivato nell’ambito del progetto “Lungo le vie dell’ACQUA” è stato attivamente sostenuto dall’ Amministrazione, che si è impegnata in prima linea promuovendo tra i dipendenti la formazione in questo ambito e realizzando nel corso del 2023 e del 2024 numerosi eventi pubblici finalizzati alla creazione di comunità educanti impegnate nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela dell’ambiente e nella gestione sostenibile dell’acqua.

In questi mesi si sono occupati della gestione del progetto il Parco fluviale Gesso e Stura e lo Sportello Europa del Comune di Cuneo. Con il supporto dell’associazione LVIA, gli uffici stanno lavorando alla stesura del Documento di orientamento che sarà approvato dall’Amministrazione entro la fine dell’anno.