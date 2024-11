La castagnata per i bimbi, poi la commemorazione del IV Novembre a Margarita

Giovedì 31 Ottobre il Gruppo Alpini di Margarita ha preparato le caldarroste per i bambini della dell’Asoli e della locale Scuola Elementare e asilo. Tutti molto felici e sorridenti, i bambini hanno intonato canti come ringraziamento agli Alpini in segno di gratitudine, tanto che il capogruppo dell’ANA Margarita, Renzo Ferrero, ha dichiarato “È sempre molto bello vedere i "nostri " bambini felici per queste attività...e questo riempie il nostro cuore di soddisfazione e orgoglio”.

Domenica 3 Novembre a Margarita ha avuto luogo la commemorazione della Festa del IV Novembre, dove il Comune di Margarita in collaborazione con la Scuola Elementare, il Gruppo locale degli Alpini e di numerosi altri Corpi Militari, ha scelto di ricordare i caduti di tutte le guerre, posando una Corona di alloro al Monumento dei Caduti del paese. "Questo particolare momento - dichiarano gli organizzatori - è stato pensato per sensibilizzare la popolazione tutta (dai bambini, ai giovani, agli adulti e anziani) al sacrificio di numerose vittime nei vari conflitti passati".