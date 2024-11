Savigliano: atti vandalici in piazza Schiaparelli, recentemente rimessa a nuovo

Da alcuni giorni piazza Schiaparelli – recentemente rimessa a nuovo – è stata teatro di atti vandalici. Ignoti hanno danneggiato intenzionalmente i led sotto le panche e scavato "buche" raschiando la pavimentazione in drenatec del camminamento centrale, riservato al passaggio dei pedoni.

Spesso, poi, il divertimento maggiore di alcuni è lanciare i ciottoli delle aiuole contro le panche e, ancora, le aree verdi vengono utilizzate dai padroni dei cani per i bisogni, senza la minima accortezza.

«Sono molto rammaricata e dispiaciuta per questi comportamenti – afferma l'assessora ai Lavori pubblici Federica Brizio –. Lo dico a nome dell'Amministrazione, ma anche di chi ha profuso tanto impegno per realizzare questa opera di riqualificazione urbana e di chiunque tenga al decoro della nostra città. A volte è facile puntare il dito verso il Comune “che non fa", ma è necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Ai quali chiedo cortesemente di darci una mano, affinché certe cose non avvengano più».

«Ora provvederemo alla sostituzione di quanto danneggiato – aggiunge Brizio – e terremo sotto controllo la situazione, in modo da intercettare chi si comporta male a discapito della comunità. Spero vivamente che fatti del genere non si ripetano».