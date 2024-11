Saluzzo, al via il corso di  alfabetizzazione digitale 

Grazie al finanziamento regionale, a Saluzzo verrà attivato un corso di alfabetizzazione digitale sull'utilizzo degli strumenti del pacchetto Google: l’inizio è fissato per giovedì 14 novembre e i posti disponibili sono max 15.

Per partecipare è necessario iscriversi indicando nome e cognome – n. di cellulare – mail a cultura@comune.saluzzo.cn.it oppure tel. 0175211438 entro lunedì 11 novembre.

Sono 8 incontri di due ore ciascuno per scoprire come utlizzare al meglio le applicazioni di archiviazione, gestione foto, mail, calendario delle attività della piattaforma Google presenti nella maggior parte degli smartphone. Le lezioni che si terranno il giovedì dal 14 novembre al 13 febbraio, si svolgeranno nella sala laboratorio della biblioteca civica al Quartiere in piazza Montebello.