In municipio a Niella Tanaro la personale dell'artista monregalese Brunetta Ellena

L'arte penetra e si assesta dando spazio all'infinito. Un colpo di spatola o di pennello trasformano una semplice tela in un'opera destinata ad attraversare il tempo.

Prosegue a Niella Tanaro l'apprezzata iniziativa "Niella apre le porte all'arte", con la mostra delle opere pittoriche dell'artista monregalese Brunetta Ellena.

Nata a Mondovi dove vive e lavora, fin da bambina coltiva l'arte della pittura sotto la guida attenta della mamma, Spery, pittrice per diletto, che le insegna le nozioni fondamentali del disegno. Partecipa a varie mostre usando parecchie tecniche: olio, tempera, collage di tessuti e pastelli fino a scoprire nel 2008, al tavolo da disegno con le sue nipotine, il pennarello. E' amore a prima vista.

Saranno le donne con i loro stati d'animo e le loro espressioni a far nascere le sue opere trasmettendo così una vena artistica particolare.

"L'idea di dare vita a una mostra di pittura è il significativo passo in avanti di chi ama la cultura legata alla bellezza". Così la pittrice monregalese permette ai suoi lavori di entrare immediatamente in contatto con la realtà mettendo in risalto figure femminili che dal passato, in una metamorfosi soft, giungono al presente.

"E' l'arte delle donne - spiega - non solo per le donne perché dalle figure ritratte, utilizzando esclusivamente i pennarelli, la pittrice esprime stati d'animo che più che all'arte femminista si estrinsecano in femminilità. In fondo, come sottolineava Frida Kahlo, la rivoluzione è l'armonia della forma e del colore e tutto esiste e si muove sotto una sola legge: la vita".

"Un grande ringraziamento a tutti i pittori che in questo anno ci hanno regalato emozioni con le loro opere grazie di cuore da parte mia e di tutta l'amministrazione" - afferma il sindaco Gian Mario Mina - "Ho invitato personalmente Brunetta Ellena che ha dato vita a una rassegna splendida e colorata nel nostro municipio. Dopo la mostra con le opere di Ferruccio Spezzati, "Teiler" siamo lieti di ospitare la personale di questa grande artista monregalese che chiuderà l'edizione 2024".

Le sue opere, realizzate con i pennarelli, saranno esposte al pubblico fino alla fine del 2024. Come sempre la visita è libera e gratuita, negli orari di apertura degli uffici