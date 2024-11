Bra, aspettando il Caffè letterario di venerdì 15 novembre con “L’ultimo Padrino”

La storia ha dimostrato che spesso la penna è più forte della spada: per sconfiggere un fenomeno complesso e tentacolare come la Mafia è necessario partire dai suoi boss, leggendo le inchieste di bravi giornalisti. Come Luca Ponzi, responsabile della redazione Rai della Liguria, che ha dato alle stampe “L’ultimo Padrino. Vita, morte e crimini di Matteo Messina Denaro” (Rubbettino Editore).

Il libro sarà presentato venerdì 15 novembre, alle ore 21, a Bra, nella sala di BrArte (via Vittorio Emanuele II, 148), nell’ambito del Caffè letterario di Albedo. L’autore dialogherà con la giornalista Silvia Gullino e il fiduciario di Slow Food Bra Gianni Milanesio per una serata ad ingresso libero, che farà focus sulle sfumature dell’animo umano e sui segreti di un potere oscuro che ha attraversato decenni.

Matteo Messina Denaro ha vissuto da fantasma per trent’anni, ben nascosto e quasi sicuramente ben protetto. Per tutto quel tempo molti sono stati pronti a scommettere di averlo visto in mezzo mondo (dalla Germania, alla Spagna fino al Venezuela e addirittura allo stadio di Palermo per una partita di calcio), ma nonostante i diversi mandati di cattura internazionali gli investigatori hanno stentato a prenderlo.

La verità è che Matteo Messina Denaro non si è mai allontanato troppo dalla sua Sicilia. E in trent’anni ha scalato i vertici di Cosa nostra, diventandone il boss incontrastato, facendo affari con la droga, le opere d’arte, i supermercati, le pale eoliche.

Matteo Messina Denaro non è un mafioso qualsiasi, è l’autore di decine di omicidi, tanto che si vantava, raccontando in giro che «Con tutte le persone che ho ammazzato si potrebbe riempire un cimitero»; a lui si deve uno dei crimini più efferati, aver fatto sciogliere un bambino nell’acido dopo oltre due anni di prigionia ed è l’uomo che in Italia ha mosso i fili della strategia stragista della mafia. Dietro gli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino c’era lui. Così come dietro le bombe a Milano, Roma e Firenze e la decisione di pedinare e provare a far saltare in aria Maurizio Costanzo.

Su alcuni di quelli che sono i misteri dell’Italia degli ultimi tre decenni ci sono le sue impronte digitali. E c’è poi il lato umano (non sempre il migliore) con le sue debolezze, la passione per la bella vita, a partire da quella vacanza a Forte dei Marmi, l’ultima da uomo libero, fino alle belle donne, tanto da non esitare a far uccidere un rivale in amore. Un uomo che si disperava per i pessimi rapporti con la figlia e che ogni anno ricordava il padre, capomafia anche lui, con un necrologio pieno di affetto.