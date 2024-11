Boves, al "Borelli" l'appuntamento con l'associazione Totem&Tabù

Venerdì torna il consueto appuntamento con l'associazione Totem & Tabù all'auditorium Borelli di Boves, a partire dalle ore 21 ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Tema della serata dedicata ai viaggi, il giro del mondo in mongolfiera con Heaven Crawley: Thasi libertà di volo. All'inizio di quest'anno una speciale mongolfiera, con i colori della bandiera tibetana, è diventata il primo aeromobile della categoria a partire dal Monviso e, dopo un viaggio di tre ore a quattromila metri di quota, atterrare a Mondovì.



Tashi, questo il nome della mongolfiera, che in tibetano significa "buona fortuna", ha mosso i primi passi, pardon, voli, ai piedi di un altro gruppo di montagne, quelle dell'Himalaya indiano, con la benedizione del Dalai Lama. Tashi nasce dall’idea e dall’estro di Heaven Crawley, cittadina britannica da tempo residente nel Monregalese, oltre che professoressa ricercatrice presso l'ONU, e pilota di mongolfiere, mentre lavorava con i rifugiati tibetani nel Sikkim, stato nel Nord-est dell'India.



Sali a bordo con Heaven, nella serata del 29 novembre, per conoscere la sua storia e quella di Tashi, i suoi viaggi in giro per il mondo e sulla campagna per garantire diritti e giustizia al popolo tibetano.