Da qualche giorno manifestavano malori. Questa notte una coppia di anziani è stata soccorsa a San Lorenzo di Peveragno per una probabile intossicazione da monossido di carbonio.

L'allarme è scattato dopo le 5 di sabato 16 novembre, in una abitazione privata in via Funga. I due anziani, classe 1939 e 1934, sono stati portati in ospedale a Cuneo per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria

A seguito di accertamenti, non sono state rilevate nella casa tracce di monossido.