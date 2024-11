"Micca della Granda", il convegno per parlare di pane sport come binomio vincente

“Dalla parte del Cuore”, questo il motto della serata di mercoledì 20 novembre, organizzata dall’Associazione Autonoma Panificatori della Provincia di Cuneo.

Il convegno “Micca della Granda: Innovazione e tradizione a tavola!”, tenutosi presso la Sala incontri della Fondazione Crc, è stato un successo!

Grande protagonista dell’evento la nuotatrice olimpionica Sara Curtis, fresca degli straordinari successi raggiunfi ai Campionati Italiani Assoluti, ed in questa occasione testimonial della “Micca della Granda” un prodotto che sta arrivando in tanti panifici arfigianali della nostra Provincia, con ricetta esclusiva solo per gli associati aII’Autonoma.

“Un progetto che tanto abbiamo voluto e a cui fortemente crediamo e che finalmente, grazie anche al contributo della Fondazione Crc, possiamo realizzare. Siamo determinati a darle la connotazione che merita, un grande prodotto che diventi distintivo della nostra Provincia” queste le parole del Presidente Piero Rigucci che proprio in quest giorni festeggia i suoi 30 anni di Presidenza dell’Autonoma, “Voglio ringraziare prima di tutto i tanti presenti in sala poi il consigliere della Fondazione Crc e Presidente Atl Mauro Bernardi, il Presidente della Lilt Cuneo e LaGemma Venture Enrico Collidà, il Direttore della Lilt Cuneo Emma Mana, il Direttore di Cna Cuneo Patrizia Dalmasso, ed i giornalisti presenti”.

“Gli ingredienfi che caratterizzano la Micca sono di altissima qualità, per arrivare al prodotto finito impiego più di 48 ore, l'ingrediente segreto che ho aggiunto è l'orzo tostato che dà profumo e colore” è così che Daniele Mulassano, vincitore lo scorso anno del concorso per decretare la Micca, spiega quanta cura e dedizione impiega per la realizzazione del prodotto. Ad istruire i presenti sulle caratterisfiche nutrizionali della Micca della Granda ci pensa, con estrema professionalità, la dietista Francesca Bosio “la piramide che sta alla base della nutrizione informa il consumatore sull'importanza dei carboidrati, il pane a tavola deve esserci, se poi è prodotto con farine ricche di fibre è ancora più fondamentale...non fatevi ingannare dalla “Carbofobia”.

A coadiuvare la serata la straordinaria Simona Solavaggione, che con piglio e bravura riesce a palleggiare tra i relatori riuscendo ad incuriosire il pubblico che, attraverso diverse domande si mostra piacevolmente interessato.

A conclusione della serata i presenti hanno avuto la possibilità di scattare foto e richiedere autografi alla campionessa Sara Curtis e di degustare la Micca della Granda con l'olio evo della Prevenzione Lilt omaggiato dalla Lilt Cuneo e con altre prelibatezze locali, il tutto abbinato alla “Birra Briciola”, creata in collaborazione con il birrificio Baladin.

Per sapere in quale panifici trovare la Micca della Granda, rivolgetevi agli uffici dell’Associazione Autonoma Panificatori Pr. Cuneo, vi forniranno I’elenco degli aderenti.