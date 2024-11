Annullato per lutto, "El Festin ed San Martin" sarà dedicato a Lorenzo Dolza, il 21enne di Riforano morto in montagna

Era in programma domenica 17 novembre, a Castelletto Stura, "El Festin ed San Martin", rievocazione storica di San Martino, una giornata dedicata alle tradizioni e ai mestieri di un tempo. Il pomeriggio del 16, il giorno prima, la notizia della tragica morta di un giovane del paese, Lorenzo Dolza, deceduto in un incidente in montagna a soli 21 anni. Una comunità sconvolta, il dolore dell'intero paese, a partire dalla frazione Riforano, dove il ragazzo viveva con la famiglia, mamma Marisa, papà Valerio e la sorella Lucia. In serata, verso le 20, la decisione dell'amministrazione, in testa il primo cittadino Alessandro Dacomo: "Annulliamo la manifestazione in segno di lutto".

L'evento si svolgerà la prossima domenica, il giorno 24, sempre a Castelletto Stura e sempre con le stesse modalità. E sarà dedicato proprio alla memoria di Lorenzo, che quel mondo agricolo e fatto di tradizioni amava e conosceva molto bene. Il papà, infatti, gestisce un'azienda agricola e lo stesso Lorenzo lavorava per l'Anaborapi a Carrù, vicino al mondo contadino che El Festin ed San Martin celebra.

"Vorrei sottolineare l’importanza di esserci per dimostrare la vicinanza della comunità e del Festin di San Martin alla famiglia di Lorenzo", ha detto il sindaco, invitando l'intero paese ad esserci.

La festa è organizzata dall'associazione PER.CORSI in collaborazione con tutte le associazioni del territorio.

Si parte alle 10 con la Santa Messa, alle 11:15 Rappresentazione di "San Martino e il povero" e del "Tramud ed San Martin" (con animali e persone) nel centro storico del paese.

Ore 12.00 Pranzo (in locale riscaldato) polenta con salciccia, furmag, dolce ed en bicer ed bun vin - € 8 bambini da 6 a 10 anni € 5

ORE 14:30 Rappresentazione di "San Martino e il povero" e del Tramud ed San Martin" (con animali e persone).

Durante la giornata: • mercatino delle cose buone di campagna • antichi mestieri; • possibilità di visita al Piccolo Museo di Giacolino Pascale; • esposizione dei vestiti da sposa risalenti agli anni 1930/1950; • MOSTRA demure ed `na vira, con Mario Collino "PREZZEMOLO";

Nel pomeriggio: • vin brulè, merenda e canti popolari.