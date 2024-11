Domenica 1° dicembre tornano a Lagnasco i mercatini di Natale

Dopo molti anni dall’ultima edizione, domenica prossima 1° dicembre, tornano a Lagnasco i “Mercatini di Natale”. L’iniziativa è dei commercianti locali, con la collaborazione della Pro Loco e l’intervento economico del Comune e di diverse aziende locali. “L’iniziativa – dicono Ines ed Elisa, deus ex machina dell’organizzazione, – è nata con l’idea di rilanciare il nostro piccolo paese e le sue attività. Per questo motivo, il centro della manifestazione sarà la Piazza Umberto 1°, che ospiterà le oltre 25 bancarelle delle aziende che hanno aderito al nostro invito”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10,00 e le bancarelle del commercio locale, delle idee natalizie, dell’artigianato e dei prodotti tipici locali, saranno aperte e presenti in piazza fino alle ore 18,00.

Ma la giornata non sarà limitata al mercatino. Diverse infatti sono le iniziative programmate per fare in modo che le famiglie possano venire a Lagnasco, visitare il mercatino ma anche prendere parte a diverse altre attività, insomma trascorrere la giornata immersi nella lagnaschesità. Dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 ci sarà l’apertura straordinaria dei Castelli con la possibilità di visite guidate. In una delle sale del castello sarà allestita la “Casa di Babbo Natale” in cui sarà possibile scattare una foto insieme al simpatico vecchietto e, per i bambini, partecipare a diversi “Laboratori Natalizi”, curati dal gruppo dei giovani di Lagnasco.

In piazza oltre alle bancarelle tradizionali del “Mercatino di Natale” saranno presenti con attività, piccoli laboratori e dolci sorprese, l’Asilo Tapparelli d’Azeglio, la Scuola Primaria di Lagnasco, la Biblioteca e la Pro Loco. Sempre in Piazza Umberto I, per la gioia dei bambini, ma non solo, saranno presenti anche il “Truccabimbi” e il “Mago Maxime” che ci terranno compagnia con simpatici giochi e meraviglie. Inoltre, a cura degli amici dei commercianti, avremo la possibilità di degustare: vin brulè, cioccolata calda e caldarroste.

I ristoranti lagnaschesi partecipano alla manifestazione proponendo ognuno il proprio menù per il pranzo

Alle 15,30 poi all’interno della Chiesa Parrocchiale, l’Istituto Musicale “Fergusio” di Savigliano, presenterà lo spettacolo dal titolo “Dolci note di Natale”. Un concerto, eseguito dai piccoli studenti dell’istituto saviglianese, a tema natalizio.

La giornata si concluderà alle ore 18,00 con l’accensione dell’illuminazione natalizia in Piazza, installata come ogni anno, a cura della Pro Loco e che accompagnerà il periodo natalizio lagnaschese, ogni sera, fino al giorno dopo l’Epifania.

Da sottolineare infine che la giornata lagnaschese partecipa ed è parte attiva dell’iniziativa denominata “I mercatini dei tre castelli”. Una collaborazione tra Scarnafigi, Lagnasco e Verzuolo, che insieme hanno predisposto un servizio navetta gratuito che collegherà i tre centri della nostra zona, ognuno con il proprio mercatino e le proprie iniziative, dando così la possibilità a tutti di poter vivere una giornata intensa, immersi nell’atmosfera natalizia. Sarà un’occasione unica per vedere e vivere tante attività ed emozioni e predisporre il nostro animo a vivere la magia del Natale. La navetta partirà da Scarnafigi, Piazza Ospedale e farà tappa a Lagnasco in Piazza Umberto 1°, e a Verzuolo in Piazza Willi Burgo e in Via Provinciale, presso Armando Vivai, tornando a Scarnafigi farà fermate anche a Manta e a Saluzzo. Una bella e simpatica iniziativa per la quale occorre veramente dare merito agli organizzatori che, mettendosi insieme, dimostrano e hanno dimostrato quanto sia vero il detto. “l’unione fa la forza” ma soprattutto contribuiscono a far conoscere e a dare visibilità al territorio, anche senza fare cose eclatanti ma vivendo la quotidianità e le piccole cose dei nostri “piccoli ma grandi” paesi.

E concludiamo con l’appello degli organizzatori di Scarnafigi, Lagnasco e Verzuolo: “Domenica 1° dicembre, immergetevi nella magia del Natale e venite a trovarci vi aspettiamo a Scarnafigi, a Lagnasco e a Verzuolo.”