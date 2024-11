Fossano, allestito l’albero di Natale costruito interamente dai volontari della proloco

Durante lo scorso fine settimana i volontari della Pro Loco Fossano hanno allestito il loro albero di Natale presso il bastione di via Roma. Onde chiarire alcuni dubbi che circolano in città teniamo a precisare che l’albero è stato costruito interamente dai volontari della Pro Loco Fossano, su proposta della CRF e dell’amministrazione Tallone di non utilizzare un vero albero ma un albero artificiale, nel 2020 abbiamo preso in locazione una struttura da Peraria che ci ha poco entusiasmato ma invogliato a far qualcosa. La costruzione dell’albero ha avuto inizio nel 2021, immaginato e ideato dai componenti dell’associazione, il progetto è stato commissionato all’ingegner Stefano Santero, mentre la costruzione della struttura in ferro è stata affidata alla R.E.C.I.F. Grazie anche a un generoso contributo del comune i lavori son partiti.

Ottenuti i vari moduli da assemblare, i volontari per diverse sere infrasettimanali e per diversi mesi hanno assemblato e collaudato i vari pezzi, applicato le reti metalliche di supporto, con pazienza e precisione i fili di luci al led e infine il manto verde artificiale per simulare l’aspetto di un pino natalizio. Anche la stella in punta è stata completamente costruita dai volontari e al suo centro è stato applicato il logo dell’associazione Fossanese. Il primo progetto ha sviluppato un albero di 9,5 metri, considerando il palco sottostante e la stella in cima.

Per questo Natale 2024 i componenti della Pro Loco si sono superati e hanno alzato l’albero natalizio di altri 2 metri e più raggiungendo un’altezza di quasi 12 metri.

Per la costruzione di questo colosso sono stati impiegati:

3500 kg di struttura in ferro

175 metri di saldature

100 metri di rete metallica

8750 lampadine al led programmabili

35 cordoni di luci per una lunghezza totale di 875 metri

Circa 200 addobbi bianchi da affiggere

5 centraline programmabili

100 metri cavo ethernet

Un modem wifi con switch a 8 uscite

3 plinti in cemento vincolati con tiranti come ulteriore sicurezza

Le ore di lavoro impiagate dai volontari sia in magazzino per la costruzione che in piazza per l’allestimento incalcolabili, ma sicuramente molte e faticose.

Ringraziamo calorosamente per l’aiuto, la fiducia e la fattiva collaborazione:

GIEMME COSTRUZIONI che ha messo a disposizione il suo camion e l’operatore della gru per il montaggio dell’albero

SIMMETRICO, per il cestello che ci ha consentito di monitorare il corretto montaggio dei moduli, la manutenzione delle luci, decorazioni e siepe da sistemare post montaggio e l’allocazione della stella di Natale in punta all’albero.

EDILGROSSO per l’aiuto gli scorsi anni per il montaggio grazie alla sua gru.

AZIENDA AGRICOLA SAN MARTINO di BONINO LIVIO per il trasporto dei vari moduli grazie al capiente rimorchio e al suo trattore.

AZIENDA VIGLIETTA MATTEO, Cristina, Giovanni, Paolo e Roberto sempre vicini alla nostra associazione e ai nostri progetti.

IL COMUNE DI FOSSANO per il contributo erogato nel 2021 e per la collaborazione con i cantonieri e elettricisti sempre pronti e disponibili.

LA CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO Banca e Fondazione, una grande risorsa per la nostra città e un partner affidabile e sempre presente per la Pro Loco Fossano.

“Questo - dicono dalla Pro loco - ci da lo spunto per ringraziare tutti voi utenti delle nostre manifestazioni e iniziative, il vostro contributo e la vostra partecipazione ci permette di fare questo e molto altro per la nostra città. Un grande grazie ai tutti/e volontari/e della Pro Loco Fossano, grazie al loro lavoro nei vari eventi promossi dall’associazione durante l’anno, riusciamo ottenere i proventi per finanziare questo e altri progetti per la città, per le scuole e per finanziare progetti solidari e di carità.

È giusto far presente che dalla raccolta delle offerte per le bevande calde, i panettoni e l’attività natalizia proloco, l’intero ricavato viene dato in beneficenza ad associazioni che operano nel campo, lo scorso anno sono stati devoluti alla Caritas per l’acquisto dei pasti di Natale, pranzo sospeso, che viene donato alle famiglie in difficoltà.

Un immenso grazie infine a tutti i nostri sponsor, sempre al nostro fianco e presenti ormai da molti anni, sempre vicini alle nostre necessità, le numerose incombenze e le corpose spese di cui necessità un’associazione attrezzata e consolidata come la nostra, grazie di cuore. Auguriamo buone feste e vi aspettiamo tutte le domeniche pre natalizie al Bastione”.