Le studentesse e gli studenti del De Amicis di Cuneo al Parco della Resistenza per dire no alla violenza contro le donne

Alle 12 di oggi 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, le studentesse e gli studenti del Liceo De Amicis di Cuneo, dalle 12 alle 13.30, saranno al parco della Resistenza per un momento di riflessione assieme alle associazioni Mai + Sole e Non una di meno.

Interventi, scambi e la volontà di sensibilizzare sul tema che colora di rosso la giornata, ricca di iniziative in tutta la città. Nel primo pomeriggio, in piazza Galimberti, verrà allestito uno stad della Polizia di Stato per incontrare soprattutto le cittadine e diffondere materiale informativo sul tema, a partire dagli strumenti che hanno le donne per ribellarsi e difendersi dalla violenza di genere.