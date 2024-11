Tornano gli showcooking di Coldiretti al Baladin: si parte con la carne bovina di razza Piemontese

È la carne bovina di razza Piemontese, uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Cuneo a tavola, ad inaugurare la sesta edizione di show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo, giovedì 28 novembre, nel giorno in cui Coldiretti Cuneo lancia l’inedito progetto di promozione sul territorio nazionale “Piacere, la Piemontese”. Il primo gustoso evento della nuova stagione, in programma giovedì alle ore 18, è dedicato alla principale razza autoctona nazionale per numero di bovini allevati, oltre 310.000, fiore all’occhiello del nostro territorio con ben 220.000 capi concentrati nella Granda. Tenera, magra, con una bassa percentuale di colesterolo e caratteristiche organolettiche uniche – spiega Coldiretti Cuneo – la carne bovina di razza Piemontese deve la sua unicità al forte legame con il territorio e alla passione e dedizione degli allevatori locali.

Durante lo show cooking, chef e studenti del corso ENAIP ad indirizzo ristorazione prepareranno gustosi piatti a base di carne bovina Piemontese, replicabili a casa, che i partecipanti assaporeranno in abbinamento ad assaggi di birre Baladin. Nel frattempo Andrea Isnardi dell’az. agr. Isnardi Ernesto, aderente alla rete Campagna Amica, presenterà i tagli e le peculiarità di questa carne e racconterà la storia della sua realtà agricola, attiva a Castagnito da oltre sessant’anni, che, oltre a coltivare la vite e produrre vini, alleva bovini di razza Piemontese e ne propone i gustosi tagli nell’agrimacelleria aziendale.

“Con i nostri show cooking – spiega la responsabile provinciale di Campagna Amica Elisa Rebuffo – diamo a tutti l’opportunità di riscoprire le materie prime locali e le tecniche per poterle valorizzare al meglio in cucina. I racconti dei nostri produttori, ambasciatori di tradizioni a Km zero, sono il miglior incentivo a fare acquisti consapevoli, sani e genuini, a beneficio del territorio e a tutela della straordinaria biodiversità contadina in provincia di Cuneo”.

Appuntamento, dunque, per giovedì 28 novembre alle ore 18 all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).​

Di seguito il calendario dei nuovi show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo:

§ 28 novembre 2024, ore 18-20: carne di razza Piemontese

§ 5 dicembre 2024, ore 18-20: tuma di pura pecora delle Langhe

§ 9 gennaio 2025, ore 18-20: pera Madernassa

§ 23 gennaio 2025, ore 18-20: batata rossa di Caraglio

§ 6 febbraio 2025, ore 18-20: mela Renetta

§ 20 febbraio 2025, ore 18-20: verza

§ 6 marzo 2025, ore 18-20: farina di farro “dicoccum nero”

§ 20 marzo 2025, ore 18-20: miele di rododendro

§ 3 aprile 2025, ore 18-20: Castelmagno DOP

§ 17 aprile 2025, ore 18-20: Nocciola Piemonte IGP delle Langhe