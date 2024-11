Trent’anni dall’alluvione: a Bra “Un concerto per ricordare”

La musica per non dimenticare. In occasione del trentennale dell’alluvione che colpì Alba ed il Piemonte nel 1994, il Comando Vigili del Fuoco di Cuneo invita all’evento dal titolo “Un concerto per ricordare” con l’Orchestra a Fiati “Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882”.

Appuntamento domenica 1° dicembre, alle ore 17, presso il Teatro Politeama Boglione di Bra. Sul palco si esibiranno oltre ottanta elementi, provenienti dall’ambito orchestrale del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria, con indosso la tipica divisa della seconda metà dell’800.

Un omaggio alla storia e all’impegno dei Vigili del Fuoco che quotidianamente affrontano con preparazione e senso di abnegazione i più svariati pericoli per garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro beni. In particolare, si vogliono ringraziare i Vigili del fuoco di Bra, che oggi sono presenti in un distaccamento di 24 volontari.

Il primo documento che testimonia la presenza di pompieri a Bra è del 1357: allora il Capitano e Podestà Malabaila nominò 16 uomini, poi diventati 20, quali «…Massari del vento e della tramontana e spegnitori d’incendio… nella città di Bra e nel borgo…». Il secondo importante documento è il “Regolamento per una Compagnia di Guardie a Fuoco” approvato con Regio Decreto del 1852 per la città di Bra.

In apertura del concerto interverranno il Comandante dei Vigili del fuoco di Cuneo, Corrado Romano e il sindaco di Bra, Gianni Fogliato. L’ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria tramite il Qr code sulla locandina del concerto o al link urly.it/312wh8. In concomitanza con l’evento, in piazza Carlo Alberto, davanti al teatro, saranno esposti alcuni mezzi speciali in dotazione ai Vigili del Fuoco cuneesi.

«Dopo l’analogo concerto svoltosi ad Alba – commenta il sindaco Fogliato – siamo molto lieti di ospitare a Bra l’Orchestra dei Vigili del Fuoco per questo evento che ricorda i tragici momenti dell’Alluvione del ‘94 ma sottolinea anche l’importanza dell’impegno quotidiano delle persone che, da effettivi e da volontari, indossano la divisa dei Vigili del fuoco».

L’evento, inserito nell’ambito delle iniziative “1994-2024, 30 anni dopo l’alluvione”, vanta il patrocinio dei Comuni di Alba e Bra. L’iniziativa è organizzata anche con la collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, l’Associazione Amici dei Pompieri di Bra, con il patrocinio del Centro Servizi del Volontariato ed il contributo di Banca d’Alba.