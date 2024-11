Alba: sicurezza del sottopasso in corso Piave, allo studio un progetto globale di riqualificazione

Sicurezza e vivibilità in primo piano durante l’ultimo Consiglio comunale, con il sottopasso pedonale del complesso residenziale di corso Piave 81-83-85 al centro del dibattito. Massimo Reggio (Alba Domani) ha portato in aula le preoccupazioni dei residenti, evidenziando come la struttura sia spesso utilizzata in modo improprio come nascondiglio, generando un clima di insicurezza.

"La precedente amministrazione aveva pianificato la chiusura del sottopasso con un muro alle due aperture – ha spiegato Reggio – ma questo intervento sembra essere stato sospeso per un nuovo progetto dell’amministrazione attuale. Chiedo quindi chiarimenti sulle intenzioni e sugli interventi previsti per garantire la sicurezza dei residenti."

A rispondere è stato l’assessore Edoardo Fenocchio, che ha confermato la criticità della situazione e illustrato le prospettive future: "Siamo consapevoli delle problematiche segnalate dai residenti e, proprio per questo, abbiamo deciso di rivalutare l’intervento. La chiusura del sottopasso non è stata scartata, ma rientrerà in un progetto più ampio che mira a valorizzare l’intera area, migliorandone la fruibilità e la sicurezza."

Fenocchio ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di andare oltre la semplice chiusura della struttura: "Non vogliamo limitarci a chiudere una struttura, ma piuttosto lavorare su interventi che diano un valore aggiunto al quartiere. A breve presenteremo le linee guida di questo nuovo progetto".