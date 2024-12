Mondovì, nuovo pozzo ad uso agricolo al servizio degli “Orti urbani” di via San Rocchetto

Continua l’impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti della riqualificazione urbana e dell’incentivo alla coltivazione condivisa e sostenibile del territorio. In riferimento al progetto degli “Orti urbani”, infatti, avviato nell’autunno del 2019 con l’individuazione di trentasei postazioni distese tra via Francesco Petrarca e via San Rocchetto, nei giorni scorsi la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di realizzazione di un nuovo pozzo ad uso agricolo, per un impegno massimo di spesa di 40.640,00 euro, di cui 25.668,59 euro per lavori, comprendenti anche la realizzazione dell’impianto d’irrigazione a goccia a servizio di ogni orto, alimentato da un’autoclave e da pompe elettriche.

"Un intervento importante per una realizzazione ipogea che avrà una profondità massima di cinquanta metri e che servirà inizialmente gli “Orti urbani”, per le specifiche colture ortive, e che successivamente verrà collegato alle limitrofe aree comunali coltivate a frutteto gestite dall’Istituto Tecnico Agrario “Giolitti Bellisario”. Un ulteriore investimento al servizio della cittadinanza, per una progettualità dalle evidenti ricadute didattiche e sociali, che garantirà le culture anche nei sempre più frequenti periodi siccitosi" - il commento dell’assessore all’Ambiente, Gabriele Campora.