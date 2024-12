Ceva, i consiglieri Marsilio e Bezzone interrogano l'amministrazione sulla viabilità in zona industriale: "Intervenire per la sicurezza dei cittadini"

"Segnaliamo al sindaco e all'amministrazione la pericolosità stradale, in prossimità dell’area industriale tra l’intersezione di via Luigi Einaudi con la S.S 28. In particolare, raccogliendo le indicazioni degli utenti dell’area medesima e degli autisti di mezzi pesanti che utilizzano l’intersezione, vi è una preoccupante criticità all’altezza dell’ingresso tra la Prana e Faccia fratelli".

Così i consiglieri di minoranza Paolo Marsilio e Vincenzo Bezzone, che hanno presentato un'interrogazione rivolta al sindaco e all'amministrazione, chiedono di intervenire sulla viabilità in prossimità della zona industriale.

"In particolare - spiegano i consiglieri - i mezzi pesanti provenienti da Mondovì svoltando in via Luigi Einaudi devono arrestare l’autotreno ed effettuare una manovra sulla statale a causa degli spazi ridotti di manovra. Il contesto è aggravato da una viabilità scarsamente idonea delle careggiate che costituiscono l’intersezione in oggetto. Di fatto la manovra di retromarcia, obbligatoriamente effettuata dagli autisti di mezzi pesanti, per la svolta in via Luigi Einaudi, va ad ostruire la careggiata della ss28, innescando un potenziale pericolo per la viabilità e l’incolumità pubblica.

Chiediamo cortesemente di intraprendere urgentemente ogni possibile iniziativa per scongiurare eventi sinistrosi e soprattutto per incrementare il livello di sicurezza nell’area in oggetto. L’eventuale realizzazione di una rotatoria, garantirebbe una maggiore manovrabilità per gli autoarticolati e di conseguenza un decremento importante e prudenziale della velocità di tutti i veicoli in transito".