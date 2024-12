Alba, al teatro Moretta uno spettacolo per l'ultimo appuntamento con le "Giornate Viola 2024"

Cast e regia di "Go Go Girls"

Ultimo appuntamento con le “Giornate Viola” 2024 questa sera, giovedì 5 dicembre, alle 21 al Teatro Moretta di corso Langhe 106 ad Alba, dove la compagnia Teatro di Tela porterà in scena lo spettacolo “Go, Go, Girls”.

“Go, Go, Girls”, in prima assoluta ad Alba, è stato scritto e diretto da Loris Mosca e vede sul palcoscenico Michela Fattorin, Enrico Gambone, Valentina Pelissetti e Sara Rosa. Le scene sono di Gaia De Pascali mentre le luci sono affidate ad Andrea Abellonio.

Lo spettacolo racconta tre donne, tre storie in tre mondi diversi che si intrecciano perché accomunate dall’essere tre vite segnate dalla violenza. Tre donne che, ad un certo punto delle loro vite, decidono di dire basta ai soprusi, agli abusi, alle ingiustizie.

Uno spettacolo di denuncia, ma che allo stesso tempo vuole essere un messaggio: “andate, andate, ragazze”, è uno sprone a reagire. Uno spettacolo che parla della violenza sulle donne e della loro possibilità di riscatto.

"Cerchiamo, con il massimo rispetto, di parlare con un sorriso di un dramma. Affinché il sorriso sia un'arma. Una risata vi seppellirà", sottolinea il regista e autore Loris Mosca, citando la famosa frase dell’anarchico Michail Bakunin, motto anarchico di fine '800 divenuto poi slogan del maggio francese del ’68 e successivamente del movimento studentesco italiano del ’77.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito ma con prenotazione: https://tinyurl.com/Go-Go-Girls

“Go, go, girls” chiude gli eventi delle “Giornate Viola”, la rassegna dedicata alla sensibilizzazione sui temi del rispetto e dell'antiviolenza promossa da Associ&rete in collaborazione con numerosi enti del territorio all’interno del progetto “Viola, alza lo sguardo”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Piemonte.

L’iniziativa mira alla divulgazione di temi come l’educazione all’affettività, la lotta a tutte le violenze – in particolare quella di genere - coinvolgendo biblioteche, scuole e associazioni locali mediante strumenti innovativi per stimolare nei ragazzi, nelle ragazze e nelle famiglie riflessioni profonde e portare consapevolezza e una maggiore sensibilizzazione in tutto il territorio, con l’intento di creare una rete territoriale a supporto di minori e genitori.

Ulteriori informazioni sulle Giornate Viola nelle pagine Facebook facebook.com/associerete e Instagram @associerete.