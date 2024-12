Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Roccavione, nel pomeriggio odierno, per un principio d’incendio in un’abitazione privata di via Fratelli Giordanengo.

Il fatto è occorso alle 16 circa. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un cestino per la spazzatura posizionato su una terrazza, pieno di plastica e carta. Non si segnalano feriti o coinvolti di sorta.

Sul posto la prima partenza di Cuneo.