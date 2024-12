Bagnolo Piemonte: petizione per la difesa dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo Statale "Beppe Fenoglio"

È stata lanciata, su Change.org, una petizione per la difesa dell'autonomia dell'Istituto Comprensivo Statale "Beppe Fenoglio" di Bagnolo Piemonte.

A promuoverla i genitori del Consiglio di Istituto e gli altri genitori rappresentanti di Sezione/Classe dopo che già nei mesi scorsi i dipendenti dell'Istituto avevano votato all'unanimità contro il dimensionamento della scuola.

L'obiettivo è evitare la possibile e ventilata unione dell’I.C. di Bagnolo Piemonte con altre istituzioni scolastiche.

LA PETIZIONE

A meno di un mese dall’inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2025/26, le famiglie di Bagnolo Piemonte non hanno ancora informazioni sul destino dell’Istituto Comprensivo Statale “Beppe Fenoglio” che dovrebbe accogliere e formare i propri figli e su quali figure professionali resteranno o se ne andranno.

La Comunità Bagnolese è molto attenta all’aspetto qualitativo dell’Istruzione e le ventilate possibilità di unione dell’I.C. di Bagnolo Piemonte con altre istituzioni scolastiche inquietano i genitori i quali temono le gravi ripercussioni negative che questo potrebbe avere.

L’I.C. di Bagnolo Piemonte, certificato dal Marchio di qualità ed eccellenza “S.A.P.E.R.I.” dal 2013, è una fucina di innovazioni metodologiche e didattiche, una scuola di qualità e di profonda inclusione come anche dimostrato dalle cinque Università Italiane e l’Università canadese di Toronto con le quali collabora e che richiedono all’I.C. di insegnare ai loro studenti, che saranno dei futuri docenti, il “Bagnolo Method” per l’inclusione sociale e culturale e l’alfabetizzazione italiana degli allievi non italofoni.

Le famiglie e tutti i non-bagnolesi che hanno a cuore la scuola bagnolese, chiedono sia alla Regione Piemonte che alla superiore Amministrazione Scolastica Provinciale e Regionale, un’attenta riflessione che vada oltre alla semplice analisi di numeri di allievi iscritti ma che valuti anche gli aspetti sociali ed educativi derivanti da variazioni sull’assetto della scuola.

Le famiglie chiedono se anche altri aspetti come la vulnerabilità sociale del territorio, siano stati presi in considerazione o meno al fine di evitare che un teorico esile risparmio oggi possa comportare ingenti costi sociali futuri.

Il futuro e la stabilità del nostro territorio è seriamente messo in discussione, chiediamo di essere ascoltati e chiediamo una valutazione qualitativa e non meramente quantitativa.

Chiediamo il mantenimento dell’autonomia scolastica bagnolese per garantire il miglior futuro istruttivo, educativo e formativo dei nostri figli.

Genitori Istituto Comprensivo Bagnolo P.te