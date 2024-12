“Put me up”: esce il 13 dicembre il nuovo brano di Judici e Cristian Barra

Il 13 dicembre 2024 segna il lancio di “Put me up”, il nuovo singolo nato dalla collaborazione tra JUDICI (al secolo Gabriele Giudici) e Cristian Barra, due artisti che uniscono esperienza, passione e un lungo sodalizio musicale per dare vita a un brano capace di coniugare ritmo e significato.

Rilasciato dall’etichetta Hysteria / Spinnin’ Records, dipartimento dance di Warner Music Group e di proprietà di Bingo Players (tutti ricorderanno la hit mondiale “Rattle” del 2011), “Put Me Up” si colloca nel panorama musicale con personalità. Nonostante le sonorità tutte da ballare, per mezzo delle sue influenze electro e tech-house e di una base trascinante “Put me up” riesce a narrare con intensità una storia di rinascita e di ricerca di nuovi stimoli.

Il passaggio del testo “Put me up on game” è un modo di dire inglese che invita a rimettersi in gioco e nella traccia arriva con forza dopo una ripetizione ipnotica della parola “alone” (da solo) come a ricordare che dopo un periodo di solitudine ed isolamento si può ripartire con nuovi stimoli. Il tutto immerso nelle atmosfere potenti create da JUDICI, Tetri e Benix. Il testo, scritto dallo storico leader dei Madyon Cristian Barra, coniuga introspezione e impatto, rendendo il singolo molto più di un semplice pezzo da club.

JUDICI e Cristian Barra non sono nuovi a collaborazioni di successo. Il loro percorso condiviso ha vissuto una tappa fondamentale nel 2019, con il rilascio di “All My Life”, per poi consolidarsi con “Staring at the Sun”, traccia scelta per la colonna sonora di “Assetto Corsa Competizione”, considerato il miglior simulatore di guida nel mondo dei videogame.

Negli anni, i due artisti hanno continuato a collaborare e a scambiarsi ispirazioni, mantenendo attiva una connessione creativa che oggi si concretizza in “Put me up” e aprendo la strada a una serie di nuove produzioni che vedranno i due ancora protagonisti e contribuiranno a definire una precisa identità musicale.

Il progetto ha registrato l’intervento di Tetri (all’anagrafe Pietro Malfassoni), giovane artista monregalese del Groove Eater Studio di Mondovì e Niella Tanaro che ha collaborato alla stesura del brano. Alla produzione della strumentale ha altresì contribuito Benix (all’anagrafe Benjamin Varga), aggiungendo dinamismo alla composizione.

“Put me up”, pubblicata dalla stessa etichetta che lanciò Martin Garrix, e suonata in anteprima dal quinto dj al mondo (secondo la classifica stilata dalla rivista DjMag) Timmy Trumpet, sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali a partire da venerdì 13 dicembre 2024. Con essa, JUDICI e Cristian Barra lanciano un messaggio forte: la musica non è solo intrattenimento, ma uno strumento per raccontare, esplorare e ispirare. Questo è solo il primo capitolo di un’avventura condivisa che i due artisti non vedono l’ora di impreziosire con nuovi successi