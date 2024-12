Alba, al Museo Civico Eusebio “Love - concerto degli auguri”

La rassegna “Musica in Museo” si apre anche quest’anno con il tradizionale concerto di Natale che si terrà sabato 21 dicembre alle ore 17 nella Sala Maccario del Museo Civico "Federico Eusebio" (in via Vittorio Emanuele II, all’interno del Cortile della Maddalena), per poi proseguire con altri cinque appuntamenti fino al 22 marzo 2025.

L’assessore alla Cultura Caterina Pasini dice: «Siamo giunti alla terza edizione di un progetto nato un po’ in sordina, ma che ha saputo conquistare sin da subito e sempre più l’apprezzamento del pubblico registrando il tutto esaurito ad ogni concerto. Questi appuntamenti sono evidentemente particolarmente graditi poiché consentono la fruibilità ad ampio raggio degli spazi museali, abbracciando la cultura nelle sue diverse forme espressive».

Il concerto di sabato 21 dicembre vede esibirsi il tenore Enrico Iviglia insieme a Marco Bellone alla tromba e Andrea Campora al pianoforte in “Love - Concerto degli Auguri”.

In questo viaggio musicale si ascolteranno i classici brani della tradizione natalizia, attraversando epoche diverse dall’XVIII secolo all’età contemporanea, con compositori come Händel, Schubert, Berlin e Belliard, per poi essere catapultati nella romanza d’autore con i brani che hanno fatto la storia del Novecento, melodie inconfondibili come “Voglio vivere così...” e , “Non ti scordar di me...!”.

A seguire brindisi di auguri.

I pomeriggi musicali sono organizzati dal Museo civico “Federico Eusebio” in collaborazione con il Civico Istituto Musicale “Lodovico Rocca” e con il contributo della Fondazione CRC.

Enrico Iviglia ha già portato la sua voce in importanti teatri italiani come il Regio di Torino, l’Opera di Roma, il Teatro alla Scala ma si è anche esibito su palchi europei ed internazionali, dalla Spagna al Giappone, dal Qatar all’America Centrale.

Marco Bellone ha suonato con il Teatro Regio di Torino e con l’Orchestra di Stato della Georgia (Usa), ha collaborato con il trombettista francese Touvron in qualità di solista (due trombe e orchestra) in perfomances Nazionali ed Internazionali.

Andrea Campora svolge da molti anni un’intensa attività come pianista accompagnatore per cantanti lirici e formazioni corali, che lo ha portato a collaborare con artisti di fama internazionale. Dal 2003 in poi è impegnato in numerose produzioni presso il Teatro Regio di Torino.