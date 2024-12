Savigliano: al Santuario della Sanità si va "Tra cielo e terra"

Per ricordare la quarta Giornata Nazionale dello Spazio, istituita dal Governo italiano nel 2021, giornata che mira a sensibilizzare e informare i cittadini sui contributi che la tecnologia, la scienza e l’innovazione hanno portato nella vita dell’uomo di tutti i giorni, a Savigliano è stato organizzato l’evento “Tra Cielo e Terra” in frazione Sanità, con ritrovo alle ore 18 sul piazzale davanti al Santuario della Sanità, in strada Sanità 126, e visita, a cura di Attività e Cultura per Savigliano, al ricchissimo museo degli ex voto contenente oltre 1500 tavolette lignee, alcune del 1700.

A seguire cena preparata dal Circolo Amici della Sanità, al prezzo convenzionato di 12 euro (prenotazioni al n° 340 9009991) e infine alle 20 e 30 una conferenza tenuta dall’astrofilo Roberto Bonamico titolare dell’osservatorio astronomico BSA che, attraverso parole, immagini e video storici, racconterà la storia delle esplorazioni spaziali e l’inizio di un percorso che ha portato l’Italia a essere protagonista in questo campo, fin dal lancio la sera del 15 dicembre del 1964 del satellite San Marco 1 dalla base americana di Wallops Island.

Evento gratuito e aperto a tutti, vi aspettiamo numerosi alla Sanità, è possibile fruire anche di un solo evento dei tre. Info: 340 9009991 Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano.