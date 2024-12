Il Santuario della Madonna dei Fiori a Bra sarà “chiesa giubilare” nel 2025.

L’elenco è stato ufficializzato con un decreto firmato dall’arcivescovo di Torino monsignor Roberto Repole. Il cardinale ha disposto che «per tutta la durata del Giubileo Ordinario 2025, a partire dal 29 dicembre 2024, siano da considerarsi chiese giubilari, per i sacri pellegrinaggi e le pie visite» le seguenti chiese nel territorio della città di Torino: Basilica Cattedrale Metropolitana di S. Giovanni Battista; Basilica Santuario Beata Vergine della Consolata; Basilica Santuario Maria Ausiliatrice; Santuario parrocchia S. Rita da Cascia; Santuario Nostra Signora di Lourdes; Chiesa S. Maria del Monte dei Cappuccini.

Fuori dal territorio della città di Torino: Santuario S. Maria di Belmonte (Valperga); Chiesa parrocchiale Santi Giovanni Battista e Martino (Ciriè); Santuario Nostra Signora di Lourdes (Giaveno - frazione Selvaggio); Santuario Madonna dei Fiori (Bra); Collegiata Santi Pietro e Paolo Apostoli (Carmagnola); Collegiata S. Maria della Scala (Chieri).

Tutte chiese giubilari in cui i pellegrini potranno lucrare l’indulgenza plenaria secondo le disposizioni emanate da papa Francesco nella bolla “Spes non Confundit - La speranza non delude” di indizione dell’Anno Santo, che verrà inaugurato la vigilia di Natale con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.

Domenica 29 dicembre, alle 10.30, nella Cattedrale di San Giovanni Battista a Torino, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, presiederà la celebrazione della Messa di apertura del Giubileo 2025 in Diocesi; l’Anno Santo terminerà il 28 dicembre 2025.

Questo riconoscimento è particolarmente importante per il santuario braidese, che si sta preparando a festeggiare l’anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria, avvenuta il 29 dicembre 1336. Le cronache narrano come la Madre di Dio salvò dalla violenza di due masnadieri la giovane Egidia Mathis e il bimbo che portava in grembo, facendo anche fiorire il vicino pruno selvatico in pieno inverno.

La Madonna dei Fiori è la patrona di Bra e viene solennemente festeggiata l’8 settembre di ogni anno con la Novena di preparazione, il pontificale e la processione a lei dedicata, fatta di realtà ecclesiali e civili, chiamate a vivere in fraternità e corresponsabilità.

Il giubileo del 2025 sarà il secondo indetto da papa Francesco, dopo l’anno santo straordinario della misericordia del 2015.