Bra, al Museo del Giocattolo doppio appuntamento con il laboratorio della Befana

Lunedì 6 gennaio alle 14,30 e alle 16,30 il Museo del Giocattolo organizza un laboratorio dedicato ai più piccoli dal titolo “Al museo con la Befana”. In questa giornata speciale che tutte le feste porta via, sarà proprio lei, la Befana in persona, ad accompagnare i visitatori alla scoperta dei giocattoli appartenenti alla collezione “Michele Chiesa”. Al termine della visita, bambini e adulti saranno guidati nella costruzione di un giocattolo con materiali naturali e di recupero.

Il costo di partecipazione al laboratorio è di 5 euro per ogni bambino. Prenotazione obbligatoria al numero 349.4565848.