Il tuo Natale a Saluzzo: il presepe vivente della Comunità Cenacolo

Ultimo fine settimana sabato 21 e domenica 22 dicembre prima del Natale. A Saluzzo, giochi, magia natalizia e shopping.

Domani, sabato: mercato prolungato fino alle 18 per i banchi che non sono del settore alimentare. Il giorno di Natale, mercoledì 25 l’appuntamento mercatale sarà soppresso. Per i produttori agricoli di piazza Cavour è data la possibilità di anticipare il mercato a martedì 24 dicembre.

La Comunità Cenacolo (sabato sera alle 21 e domenica pomeriggio con due rappresentazioni alle 17, 30 e 19,30 in piazza Vineis) porterà a Saluzzo il Presepe Vivente attraverso uno spettacolo ( di mezz'ora) che vuole narrare la storia della natività, ma anche raccontare maestranze e antichi mestieri, proporre il saper fare degli abitanti della Comunità fondata da Madre Elvira che ha sede nella collina saluzzese e che come Cooperativa opera in tanti e diversi settori, tra i quali il legno, il ferro e gli allestimenti.

Per lo svolgimento in sicurezza della rappresentazione è stato stabilito il divieto di transito in via Del Seminario, eccetto residenti per l'accesso ai passi carrai, dalle 20.30 alle 22 del 21 dicembre; inoltre, dalle 17 alle 18.30 e dalle 19 alle 20.30 del 22 dicembre

Domenica 22 dicembre Ascom proporrà una giornata tutta all’insegna dell’Aspettando il Natale. Tutte le informazioni su www.fondazionebertoni.it | ww.visitsaluzzo.it, www.confcommerciosaluzzo.it | www.ccnsaluzzo.it