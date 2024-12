Racconigi si racconta: Natale in casa Savoia 

Il 5 gennaio, in occasione della prima #domenicalmuseo dell'anno e in chiusura delle festività natalizie, l'Ufficio Turistico di Racconigi in collaborazione con le guide Cuneo Alps propone una visita al Castello Reale arricchita da curiosità e aneddoti legati al Natale.

La residenza racconigese non accolse mai i sovrani in inverno, ma grazie alle pagine dei giornali e dai diari e dalle lettere di tanti che ebbero l'onore di partecipare alle feste in casa Savoia verrà evocata l'atmosfera di casa Reale.

Dai documenti emergono alcuni particolari interessanti che, dalle stanze del Palazzo Reale di Torino e del Quirinale a Roma, influenzarono poi, in qualche modo, la vita di tanti italiani.

Se per molto tempo non si parlò mai di scambi di regali a Natale, ma piuttosto, alla moda spagnola, di piccoli doni per l'Epifania, con il re Carlo Alberto e poi con le Regine Margherita ed Elena, esplose la moda dell'albero variamente addobbato e del solenne momento dell'apertura in famiglia dei regali.

All'ombra dell'enorme albero di Natale allestito per le feste nel Salone di Ercole dalla Direzione Regionale Musei del Piemonte, le guide turistiche augureranno con questa visita un buon anno pieno di sorprese.



Appuntamento quindi domenica 5 gennaio alle ore 14.45. Prezzo a persona 5 euro compreso il biglietto d'ingresso. Gratuito minori di 7 anni.

Per prenotare la visita: Conitours 0171/696.206, mail info@cuneoalps.it .