Bra, archiviata con successo la “3 Colli di Bra” 2024

Bra invasa dai Babbi Natale. La “3 Colli di Bra” (San Matteo, San Michele e Zizzola) ha regalato una mattinata di divertimento, di sport e di solidarietà.

La firma organizzativa dell’evento, giunto alla 7ª edizione in programma domenica 15 dicembre, è stata in collaborazione tra la Città di Bra, il Panathlon Club Bra e l’Avis Atletica Bra, con il contributo di Fiorenzo Giolito.

Un colpo d’occhio speciale, grazie ai tanti cappelli rossi e pon pon tipici del caratteristico costume di Santa Claus. Clima magico, dunque, nonostante il freddo, con 120 partecipanti di ogni età, che si sono dati appuntamento in via Cavour per la partenza lungo un percorso sulla distanza di 11 Km per la corsa e di 5 km per la camminata.

Per tutti, alla fine, un punto di ristoro per scaldarsi dal freddo e condividere il divertimento di una festa speciale in perfetto spirito natalizio. Parte del ricavato sarà infatti devoluto a SOS Bra chiama Bra e A.G.D. (associazione giovani e diabete) nel binomio sport e solidarietà che contraddistingue molte attività sul territorio.

Al termine, Gina Spitaleri e Antonio Martinengo rispettivamente responsabili di Panathlon e Atletica Avis Bra Gas, hanno consegnato i meritati riconoscimenti. Dapprima ai gruppi più numerosi, nell’ordine: G.S. Ferrero; Bra Walking e Gruppo Podisti Albesi. Premi anche per chi si è distinto nella corsa: premio per la prima donna classificata a Cristiana Manildo (Sportification); premio per il primo classificato a Lorenzo Perlo (Atletica Avis Bra Gas), campione italiano master MM45 e medaglia di bronzo ai Mondiali Master. Per loro un omaggio di Giolito Fiorenzo Formaggi.

Positivo il bilancio degli organizzatori: «È stata una giornata da incorniciare e il sole ci ha aiutato. L’occasione per tutti è stata quella di ritrovarsi camminando e correndo in gruppo, per poi farsi i consueti auguri di Natale. Un grazie speciale a tutti quelli che hanno partecipato a questa edizione. Diamo appuntamento, sin da adesso, al prossimo anno».