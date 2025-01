La CRI della provincia di Cuneo apre alle iscrizioni al proprio Servizio Civile Universale

Sei alla ricerca di un’opportunità che ti permetta di crescere, imparare e fare la differenza nella tua comunità? Il Servizio Civile con la Croce Rossa Italiana è ciò che fa per te! Sono aperte le selezioni per 100 posti in vari progetti in tutta la provincia di Cuneo. Compila il modulo adesione entro il 18/02/2025

Perché scegliere il Servizio Civile con la Croce Rossa?

Il Servizio Civile è un’esperienza unica che ti permette di mettere al servizio della collettività le tue energie, il tuo tempo e le tue competenze. Entrando a far parte della Croce Rossa Italiana, una delle più importanti organizzazioni di volontariato al mondo, avrai la possibilità di:

• Sviluppare competenze professionali in ambito sanitario, sociale e di protezione civile.

• Contribuire al benessere della comunità attraverso attività di soccorso, assistenza a persone vulnerabili e supporto in situazioni di emergenza.

• Crescere a livello personale e professionale grazie alla formazione continua e alla possibilità di entrare in contatto con esperti nel campo delle emergenze e del volontariato.

• Lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, collaborando con una rete di professionisti e volontari impegnati nel supporto della popolazione locale.

I Progetti Disponibili

I progetti di Servizio Civile attivi nella provincia di Cuneo riguardano diverse aree di intervento, tra cui:

• Assistenza alle persone anziane e fragili

• Emergenze sanitarie e attività di primo soccorso

• Promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza

• Progetti di inclusione sociale per migranti e persone in difficoltà

• Educazione alla salute e sensibilizzazione sulla protezione civile

Cosa Offriamo

• Durata del Servizio Civile: 12 mesi

• Orario: 25 ore settimanali

• Rimborso mensile: 507,30 euro

• Formazione: Iniziale e continua su temi sanitari, sociali e di protezione civile, con attività pratiche e teoriche.

• Possibilità di fare la differenza in un’organizzazione di prestigio, migliorando le tue prospettive future nel mondo del lavoro.

Chi può partecipare?

Possono candidarsi giovani tra i 18 e i 28 anni, senza distinzione di nazionalità, che abbiano voglia di mettersi in gioco e impegnarsi per il bene della collettività. Non sono richieste esperienze pregresse, ma è fondamentale la motivazione e la disponibilità a lavorare in team.

Come Candidarsi?

Le iscrizioni sono aperte! La procedura di candidatura è semplice:

1. Contatta la sede di Croce Rossa più vicina a te o chiama il Comitato Provincia Granda al 0171-45101

2. Visita il sito https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bandi/bando-ordinario/ è stato

aggiornato con le informazioni necessarie per consentire agli aspiranti volontari di poter fare domanda.

Nello specifico, sul sito è possibile visionare:

• Il Bando

• I Progetti a cui i candidati potranno prendere parte

• Il link di rimando alla piattaforma per poter presentare domanda

Non perdere questa occasione unica di fare la differenza e vivere un’esperienza che ti arricchirà personalmente e professionalmente.

Unisciti a Noi!

Con il Servizio Civile della Croce Rossa, non solo aiuterai gli altri, ma avrai anche l’opportunità di crescere e fare nuove esperienze che ti accompagneranno nel tuo futuro. Candidati ora per uno dei 100 posti disponibili e inizia il tuo percorso al servizio della comunità!

Per maggiori informazioni:

Contatta la sede di Croce Rossa più vicina a te o chiama il Comitato Provincia Granda al 0171-45101

I Comitati aderenti al bando sono: Provincia Granda – Alba – Busca – Caraglio - Centallo – Cuneo – Dronero – Limone – Melle – Mondovì – Monesiglio – Moretta – Peveragno – Racconigi – Sampeyre – Savigliano – Sommariva del Bosco – Valle Stura