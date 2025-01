Un computer speciale per Riccardo: cieco dalla nascita, ora può prepararsi al meglio per l'esame di terza media

Una bella storia di solidarietà ci arriva da Mondovì.

La famiglia Mercenati-Ferrua vuole ringraziare pubblicamente l’AMAC (Associazione Monregalese Amici dei Ciechi ETS) di Mondovì che ci ha permesso di acquistare un PC “speciale” per Riccardo, cieco dalla nascita, che ha bisogno del supporto informatico per la scuola.

Riki è in terza media, presso la scuola di Vicoforte, e quest’anno il PC portatile che utilizza da due anni ha dato qualche problemino tecnico. È da mandare in assistenza per verificare quale sia la causa di tutto questo, ma l’assistenza è a Roma, e questo significa stare senza computer anche un mesetto. Da qui l’urgenza di avere un secondo computer su cui poter lavorare a scuola e a casa, che deve essere configurato per la barra braille, con il sistema di sintesi vocale Jaws, con il programma per la matematica, ecc.

Non sono molte le ditte in Italia che commerciano questi ausili, così abbiamo chiesto alla ITEX di Roma, che ci aveva già fornito il primo sistema informatico tramite l’ASL, di prepararcene un secondo, perché quest’anno con l’esame non si scherza!

Il preventivo era altino ma Betty Sciolla, figlia di Franco, dell’associazione Amac ha deciso, con altri membri del direttivo, di occuparsi totalmente della spesa.

A loro va il nostro più sentito ringraziamento.

Riki può studiare tranquillo ora!