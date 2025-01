Saluzzo, teatro piemontese: in scena la commedia brillante “Trovè na fomna, en bijet per el paradis”

Sabato 11 gennaio alle 21 prosegue la stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj in collaborazione con la compagnia “I Mach Fina Lì” di Cervignasco. Al Cinema Teatro Magda Olivero va in scena lo spettacolo “Trovè na fomna, en bijet per el paradis”, una commedia brillante in due atti di Oreste De Santis, portata in scena dalla compagnia teatrale “El Fornel” di Racconigi.

Lo spettacolo vede l’adattamento e la regia di Germano Giachino. “Trovare una donna è un biglietto per il paradiso”, un titolo che può portare a diverse interpretazioni. Per alcuni vuol dire rispettare il volere di una madre, per altri trovare la salvezza eterna. Per altri ancora, le donne sono in sé un paradiso che rende felici e completa.

In casa Fisur, i fratelli Nestu e Cesca sono alle prese con il testamento lasciato dalla loro madre Santa Pasiensa. Si inseriscono nella scena le pretendenti di Nestu, mandate dall'agenzia matrimoniale, per cercare di meritarlo. La famiglia cresce e iniziano a comparire i problemi che danno i figli, che hanno poca voglia di studiare e di lavorare. E poi si mette anche il nonno, una volta diventato vedovo, a sentirsi un giovanotto.

Le storie di Nestu e Cesca Fisur e Bastian Chiabotto, marito di Cesca, permetteranno di dare una personale interpretazione al titolo dello spettacolo. Il primo atto è puramente comico senza particolari riflessioni di fondo. Il secondo, invece, lascia maggior spazio a tematiche sociali e quanto mai attuali.

Saliranno sul palcoscenico Aldo Abello, Marcellina Prino, Franca Ferrero, Antonella Ratto, Carola Giachino, Mario Serra, Giovanna Bovio, Ida Aimar, Pierbartolo Piacenza, Concetta Ceraulo, Matteo Gallè, Germano Giachino, Melissa Pietropaolo, Mariagrazia Pistono, Nicolo’ Bergia.

Il costo del biglietto è di 8 euro. Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854.

Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it