Una serata informativa a Novello sulle Comunità energetiche rinnovabili

La Sala Teatro Novelab di Novello ospiterà, il prossimo venerdì 17 gennaio alle 20.30, una serata informativa dedicata alle Comunità energetiche rinnovabili (CER). L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Cooperativa conTrasporto, punta a illustrare le opportunità e i vantaggi offerti dalla partecipazione a questo innovativo modello di condivisione dell’energia.

Negli ultimi mesi, il Comune ha raccolto un forte interesse da parte dei cittadini sul tema delle CER, aprendo così la strada alla possibilità di aderirvi in tempi brevi. Durante l’incontro, si parlerà non solo di energia sostenibile, ma anche di trasporto green, un aspetto cruciale per costruire comunità più rispettose dell’ambiente e innovative.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere da vicino i benefici della sostenibilità, unendo forze per costruire un futuro più verde per Novello e il suo territorio.