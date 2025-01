Pocapaglia: il bilancio dell'attività svolta nel 2024 dalla Polizia Locale

Nella ricorrenza di San Sebastiano – patrono della Polizia Locale – il comando di Pocapaglia traccia un bilancio di quanto svolto nell’appena concluso anno 2024.

Il servizio vede impegnati due operatori in servizio extratime, rispettivamente dai comandi di Bra ed Alba, su un territorio di 3.300 abitanti circa, sparsi su una superficie di 17,48 km quadrati.

Gli operatori, nell’anno da poco terminato, hanno eseguito 229 notifiche amministrative e di polizia giudiziaria. 97 i controlli per nuove residenze, 30 le sanzioni amministrative elevate per abbandono di rifiuti (numero in calo rispetto agli anni passati anche grazie alle violazioni accertate, sebbene questo malcostume non sia ancora del tutto cessato).

Nell’ambito dei controlli stradali, alcuni automobilisti e motociclisti sono stati sanzionati per non aver sottoposto il loro veicolo alla prescritta revisione periodica. Nel corso dell’anno sono stati effettuati posti di blocco specifici per la verifica dei limiti di velocità in alcune zone, anche per rispondere alle richieste dei cittadini.

Numerose ore sono state impiegate per il pattugliamento del territorio, mediante posti di controllo e vigilanza alle principali manifestazioni pubbliche.

Un occhio di riguardo al settore scolastico, con il presidio degli operatori nei plessi di Pocapaglia e frazione Macellai durante gli ingressi degli alunni, oltre ai controlli sugli scuolabus del trasporto scolastico.

Da ricordare, inoltre, il ritrovamento avvenuto intorno al mese di settembre 2024 di un veicolo abbandonato e seminterrato nei boschi tra le frazioni di Saliceto ed America dei Boschi. Nell' occasione era stato individuato il trasgressore, destinatario quindi di relativa sanzione amministrativa pecuniaria oltre all’obbligo di rimozione e smaltimento dell’autovettura a sue spese, presso centro autorizzato.