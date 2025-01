Racconigi, oltre 250 cittadini hanno utilizzato lo sportello di facilitazione digitale

Ad un anno dall’avvio del servizio di facilitazione digitale, organizzato dal Consorzio Monviso Solidale e attivo in 29 Comuni del territorio, emergono dati significativi sull’utilizzo del servizio da parte dei cittadini. Il servizio, realizzato grazie ai fondi PNRR e coordinato dalla Regione Piemonte, ha registrato una crescente partecipazione, rispondendo a una pluralità di esigenze digitali.

I dati sulle richieste dei 253 cittadini che hanno già usufruito del servizio:

• SPID: 40% delle richieste, con 103 soggetti assistiti.

• CIE (Carta d’Identità Elettronica): 10% delle richieste.

• Servizi scolastici (mensa, scuolabus, voucher): 15% delle richieste.

• Disoccupazione o Patti ADI: 5% delle richieste.

• Informazioni generali su alfabetizzazione digitale e servizi pubblici (reset password, INPS, censimenti, Agenzia delle Entrate): 30% delle richieste.

Il successo del progetto conferma l’importanza di accompagnare la cittadinanza nella transizione digitale, riducendo le fragilità e garantendo un accesso equo ai servizi online.

Così commenta il servizio il vicesindaco di Racconigi, Alessandro Tribaudino: “Siamo estremamente soddisfatti della risposta dei cittadini a questo servizio, che sta dimostrando di essere un punto di riferimento importante per la comunità. Racconigi si impegna a promuovere l’inclusione digitale, favorendo l’accesso ai servizi pubblici e la formazione tecnologica per tutti. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare l’offerta per rispondere sempre meglio alle necessità dei cittadini”.

Il servizio rimarrà attivo fino al 2026, con l’obiettivo di prolungarne la durata rendendolo economicamente sostenibile. I racconigesi sono invitati a contattare il punto di facilitazione il lunedì e il martedì mattina dalle 8,30 alle 12,30 al piano terra del municipio per scoprire come beneficiare di questa opportunità.