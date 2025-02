Il territorio in tavola: in Alba Accademia Alberghiera la finale del concorso culinario delle scuole di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Martedì 4 febbraio nelle cucine di Alba Accademia Alberghiera ad Alba si è tenuta la finale del concorso “Il territorio in tavola”, organizzato in collaborazione con la Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa di Guarene all’interno del Progetto Snodi (Colline Co-creative di Langhe Monferrato e Roero).

Il concorso, in piena coerenza con il Progetto Snodi, è stato un’occasione virtuosa per consolidare ed incrementare la consapevolezza nelle nuove generazioni verso la cultura e il patrimonio locale, in questo caso dal punto di vista gastronomico.

Il contest era rivolto agli Istituti Alberghieri e Professionali di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, è iniziato il 17 ottobre 2024 con le eliminatorie e ha voluto mettere alla prova le abilità ai fornelli dei giovani studenti di cucina nell’utilizzo della Pera Madernassa, materia prima simbolo del territorio del Roero.

La grande protagonista è stata la creatività nel declinare la Pera Madernassa in piatti equilibrati e unici, celebrando saperi e sapori della tradizione, ma anche l’opportunità di promuovere nelle nuove generazioni di chef la consapevolezza verso le eccellenze locali, imparando a raccontarle nei piatti.

A qualificarsi per la prova finale sono stati gli istituti: CIAC Formazione di Ivrea (TO), CIOFS FP Liguria di La Spezia, AFP Colline Astigiane di Agliano (AT), IP Colombatto di Torino, Enaip di Settimo Torinese (TO), IISS Piera Cillario Ferrero di Neive (CN). Alba Accademia Alberghiera non ha partecipato alla competizione in quanto soggetto organizzatore ospitante.

La finale si è tenuta nella mattinata del 4 febbraio nella cucina a postazioni individuali di Alba Accademia Alberghiera e ha visto sul podio Fassone Adele e Ferrero Federica di AFP Colline Astigiane, Lauriola Kristel e Di Benedetto Miriam di Enaip e Karima Chaid e Brocco Mattia di CIAC venire premiati dal sindaco del Comune di Guarene Simone Manzone, dal Presidente di Apro Formazione Paolo Zoccola e da Adriano Bongiovanni, Gran Priore della Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa

La giuria che ha avuto il compito di esaminare e proclamare i vincitori era composta dal direttore della Bocuse d'Or Italy Academy Chef Luciano Tona, dalla docente di Alba Accademia Alberghiera Tiziana Ciofani, dalla rappresentante di Accademia Italiana Marisa Abellonio e da Gianfranco Canavese ed Enzo Naso della Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa.