Una serie di approfondimenti sull'attore americano Humphrey Bogart: dal 16 febbraio ad Alba

Prende il via all’associazione Alec, presso la sede in via Vittorio Emanuele II, 30, una serie di incontri a cura di Roberto Trova dal titolo Il mio nome è Bogart, Humphrey Bogart, dedicati all’approfondimento della carriera e della figura del celebre attore americano.

"È un tributo a quello che l'American Film Institute ha giudicato la più grande stella maschile del cinema americano del '900", spiega Trova. "Un attore che ha spesso interpretato ruoli da “duro”, ma con un profondo senso etico e di giustizia. In questo mini ciclo analizzeremo il suo lavoro accanto ad alcune delle più grandi attrici del '900. Analogamente a Bogart, infatti, Katharine Hepburn è stata riconosciuta dall'American Film Institute come la più grande stella femminile del cinema americano del secolo scorso."

Gli incontri offriranno un percorso di scoperta attraverso alcuni dei suoi film più celebri, tra cui La Regina d'Africa, per il quale Bogart ha vinto il suo unico premio Oscar come miglior attore protagonista nel 1952. "Questa trilogia di approfondimenti vuole rendere omaggio a un'icona del cinema, il cui fascino e la cui influenza si estendono ben oltre la sua epoca. Basti pensare a Provaci ancora, Sam, il tributo di Woody Allen al mito di Casablanca. Allo stesso tempo, l’iniziativa mira a riscoprire e far conoscere Bogart anche alle nuove generazioni, considerato che negli ultimi anni i suoi film sono meno presenti in televisione e sulle piattaforme streaming."

Calendario degli incontri:

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.30 – Approfondimento su Casablanca (1942), regia di Michael Curtiz

– Approfondimento su (1942), regia di Michael Curtiz Domenica 23 febbraio 2025, ore 16.30 – Approfondimento su Il grande sonno (1946), regia di Howard Hawks

– Approfondimento su (1946), regia di Howard Hawks Domenica 2 marzo 2025, ore 16.30 – Approfondimento su La Regina d'Africa (1951), regia di John Huston

L’ingresso è libero.