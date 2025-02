Cuneo, via alla nuova stagione di attività della Biblioteca 0-18

Parte la nuova stagione di attività della Biblioteca 0-18 di Cuneo, che vedrà laboratori di lettura e di incontri letterari per piccoli e grandi nei mesi di febbraio, marzo, aprile. Non mancheranno anche le opportunità formative per adulti legate al progetto “Nati per Leggere”. A curare le proposte, insieme alla Biblioteca, l’Associazione Noau - Officina Culturale e gli Amici delle Biblioteche e della Lettura odv. I laboratori e incontri di lettura si svolgeranno in Biblioteca 0-18 alle ore 17, saranno ad ingresso gratuito sino ad esaurimento dei posti, con iscrizione obbligatoria a partire dal decimo giorno precedente la data del laboratorio.

L’iscrizione va fatta sul sito: Eventi di Biblioteca 0-18 di Cuneo - 8 attività e biglietti futuri | Eventbrite

Si parte martedì 18 febbraio con il laboratorio per bambini di 5 e 6 anni “Cik Ciak” in cui una “cosa nera” se ne va a piccoli passi. Seguendola, si attraversa un armadio vuoto e nero e… si scoprono mondi inaspettati!

Giovedì 20 febbraio sarà il turno dei bambini dai 7 ai 10 anni con “Io e Pepper”. Chi è Pepper? Perché è lì? In quanti giorni se ne andrà? O rimarrà per sempre? Un viaggio nell’immaginario bambino di una delle più importanti illustratrici italiane, che con questo libro ha vinto il premio del New York Times per il miglior libro per bambini 2024.

Il 26 febbraio protagonisti del laboratorio “Dentro e fuori dai libri… con Bobò” saranno genitori e bimbi dai 24 ai 48 mesi che andranno alla scoperta di “Chochou Balourd”, in Italia meglio conosciuto come “Bobò pupazzo distratto” in un percorso dentro, di fianco, sopra, sotto e fuori dai libri!

Mercoledì 5 marzo sarà la volta di “Che caldo sulla neve!” in cui saranno protagonisti tre scoiattoli felici per la prima neve, due bambini che guardano fuori dalla finestra e Peter che si avventura per le strade imbiancate. Laboratorio per bambini di 3 e 4 anni.

E poi sabato 8 marzo, alle ore 11, “Crescere con la musica, le immagini e le parole”, un laboratorio per bimbi piccolissimi (6-14 mesi) dedicato alla relazione genitore-bambino, attraverso attività che utilizzano la lettura ad alta voce e il canale sonoro-musicale.

Questo è solo un assaggio di quello che sarà il calendario di attività per bambini e ragazzi della Biblioteca per la primavera. L’invito è a seguire la pagina Eventi di Biblioteca 0-18 di Cuneo - 8 attività e biglietti futuri | Eventbrite in continuo aggiornamento per non perdere nessun incontro.

Non mancherà infine il percorso di I livello di avvicinamento alla letteratura per la prima infanzia e la lettura ad alta voce:

LA LETTURA CONDIVISA NELLA RELAZIONE TRA ADULTI E BAMBINI. I LIBRI CARTONATI E GLI ALBI ILLUSTRATI PIÙ BELLI 0-6 ANNI

Il corso ONLINE in 4 appuntamenti (19, 26 febbraio, 12, 19 marzo) sarà a cura di Irene Greco, libraia, ideatrice di “Leggimi prima” e autrice.

Un viaggio nel mondo dell'editoria rivolta all'infanzia, per conoscere più da vicino le diverse possibilità di scelta e riflettere intorno ai seguenti argomenti: cosa significa “leggere” nella fascia 0-6? Quali sono le principali proposte editoriali e come riconoscere i criteri di qualità? È possibile leggere anche con le dita, con le mani, con i piedi? Si può giocare, correre e ballare anche tra le pagine dei libri? Cosa sono le emozioni? Perché le storie sono, fin dalla nascita, alleati insostituibili per la crescita di ogni dimensione dell’individuo?

Il corso è gratuito, dedicato a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari e volontari di biblioteca, sempre con iscrizione obbligatoria.

Dalla seconda metà di aprile, inizio maggio inizieranno inoltre le letture all’aperto a cura dei nostri Ambasciatori di Storie presso i Giardini Primo Levi, il Paperino Club e Parco Parri e si andrà avanti fino a fine giugno.