Presentato a Cavallermaggiore il progetto "Sermanta"

Più di 100 persone si sono date appuntamento la mattina di sabato 15 febbraio sotto l’ala comunale di Cavallermaggiore, dove alle ore 11.00 è stato presentato il progetto “Sermanta”, un’iniziativa di inclusione lavorativa rivolta agli ospiti della Cooperativa Sociale progetto Emmaus per la realizzazione di tisane e infusi da materiali di scarto della filiera produttiva del vino.

Il progetto ha preso vita dalle numerose attività e iniziative che Rudy Ballatore, educatore della cooperativa sociale progetto Emmaus, mancato prematuramente a fine 2024, aveva intrapreso nel corso del tempo. A lui erano dedicati la mattinata e il progetto.

Sermanta, esempio di economia circolare e impatto sociale, è stato introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, e del sindaco di Centallo Giuseppe Chiavassa. Entrambi hanno sottolineato l’importanza del lavoro portato avanti da Rudy Ballatore negli anni, grazie ad una visione di lungo periodo e all’innata capacità di tessere relazioni che hanno portato nel dicembre 2023 la cooperativa sociale Laboratorio a divenire parte della Cooperativa sociale progetto Emmaus: “Rudy lo conoscevamo bene. Era vulcanico, sempre in movimento e sempre alla ricerca di nuove idee da mettere a terra. L’ingresso nella cooperativa Sociale progetto Emmaus è stata una sua intuizione e oggi ne capiamo l’importanza” ha affermato il sindaco Sannazzaro, a cui ha fatto seguito Chiavassa “Nel sociale, come sapeva fare Rudy non sapeva fare nessuno. In tutto quello che ha fatto ha sempre messo prima il cuore e la persona, lasciando in secondo piano gli interessi economici. Ha messo sempre a disposizione le sue capacità per chi ne aveva bisogno. Rudy ha attraversato la vita di tutti noi e sarà sempre con noi”.

Le capacità professionali di Rudy sono state sottolineate anche dal presidente della cooperativa Sociale progetto Emmaus, Alberto Bianco: “In queste settimane sono partiti 3 progetti alla cui scrittura Rudy aveva partecipato in prima persona negli ultimi 3 anni. A lui va il mio ringraziamento per tutto quello che ha seminato e costruito in questi anni”. Progetto Emmaus è inoltre tra i soci fondatori del progetto innovativo 8PARI, nato per l’inclusione lavorativa di soggetti con disabilità e tra i promotori di “Sermanta”. 8PARI è stato presentato al pubblico dal responsabile Alessandro Milanesio che ne ha illustrato i pregi e gli obiettivi di impatto a cui mira nell’ambito di una produzione pulita e giusta.

Anima dell’iniziativa è il cavallermaggiorese Matteo Chiesa, titolare dell’Erboristeria Chiesa, che da alcuni mesi porta avanti grazie alla propria professionalità il laboratorio di produzione tisane. “In questi 4 mesi si è realizzato un piccolo sogno: grazie alla collaborazione di tante e tanti siamo riusciti a creare un progetto che oltre al laboratorio di tisane e liquori vedrà anche la nascita di un libro che riprende la storia di Sarmanda, una storia magica che riprende l’elemento delle Masche della Langa”.

In conclusione dell’incontro, gli “Amici di Rudy” rappresentati da Enrico Allasia hanno consegnato l’assegno da 5.318,00 € raccolto da donazioni spontanee che la famiglia Ballatore destinerà a “Sermanta” per permetterle di spiccare il volo nella prima fase di incubazione: “Tantissimi hanno contribuito a questa donazione importante: ricordiamo che andrà a promuovere il progetto raccontandolo, e soprattutto finanziare il primo anno di attività in modo tale da consentire di dare un piccolo contributo ai ragazzi e alle ragazze che si dedicheranno al laboratorio con Matteo Chiesa”.