Cortemilia si prepara al Carnevale tra carri, dolci e tradizione

Il Carnevale cortemiliese si accende il 1° marzo, con un pomeriggio di festa che coinvolgerà tutta la comunità. L’appuntamento è in Piazza Savona alle ore 14.00 per il ritrovo e la partenza della sfilata dei carri, accompagnata dalla distribuzione di bugie, cioccolata calda e vin brulé a cura delle associazioni locali.

La giornata proseguirà alle ore 18.00 presso la Biblioteca Civica "Michele Ferrero", in via Dante Alighieri n. 4, con la proiezione del documentario "Carnevale con l’orso di piume", per la regia di Bruno Sabbatini.

A introdurre il filmato saranno Donatella Murtas, coordinatrice dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, Matteo Cerrina, studioso del folklore locale, e Carlino Vinotto, chef della tradizione.

Un evento che unisce festa, cultura e sapori autentici, per celebrare il Carnevale con lo spirito della comunità.