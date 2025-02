Mercoledì 5 marzo, alle ore 21, a Saluzzo presso il Monastero della Stella, il concerto All is Jazz, organizzato dalla Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo in collaborazione con il liceo GB Bodoni di Saluzzo.

Si esibiranno con grande maestria: Fabio Giachino al pianoforte, Mattia Barbieri alla batteria, Furio Di Castri al contrabbasso.

Prenotazioni su: https://www.monasterodellastella.it/evento/all-is-jazz