Dopo sette anni di stop a Garessio torna la "carrera saracina"

Grande ritorno a Garessio per la Carrera Saracina, storica competizione nata nel 1967, che vede i concorrenti sfidarsi in velocità a bordo di carretti personalizzati.

Dopo sette anni di stop, la manifestazione è pronta a tornare con l'obiettivo di rinascere.

“L’intento - dicono gli organizzatori - è quello di testare la volontà di rimettere in piedi l'evento per il 2026. Non ci saranno Borgate, come da tradizione, sarà un banco di prova e un reunion di chi ha sempre partecipato, ma potranno iscriversi anche persone non di Garessio".

L'evento, che negli ultimi anni, fino all'ultima edizione del 2018, è stato curato dalla Pro loco all'interno del Palio delle Borgate, si svolgerà domenica 27 luglio.

Prove e percorsi verranno svelati prossimamente.