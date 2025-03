Ad Alba la Polizia Municipale in prima linea per la sicurezza di Piedibus: presidio agli attraversamenti critici

La Polizia Municipale di Alba è scesa in campo per supportare Piedibus, l’iniziativa che permette ai bambini di raggiungere la scuola a piedi in sicurezza, accompagnati da volontari e genitori. L’attività, avviata questa settimana, ha subito evidenziato alcune criticità nei pressi degli attraversamenti pedonali più trafficati. Gli agenti hanno segnalato situazioni di rischio legate alla presenza di auto parcheggiate in modo irregolare, che ostacolano il passaggio dei piccoli studenti.

"Abbiamo riscontrato problematiche negli attraversamenti di Corso Piave e Corso Europa, dove la presenza di traffico intenso rende più complesso il transito del Piedibus, come nei controviali di corso Langhe. Inoltre, il tratto che porta alla scuola di via Fratelli Ambrogio, passando per via Fiume, è particolarmente critico. Alcuni genitori, per evitare il blocco del traffico, spostano le transenne di sicurezza, creando potenziali pericoli per i bambini" ha spiegato Antonio Di Ciancia, comandante della Polizia Municipale di Alba.

Per garantire un percorso più sicuro, gli agenti affiancheranno il servizio con la presenza di operatori aggiuntivi nei punti più delicati, cercando di regolamentare il flusso di veicoli e migliorare la viabilità nei pressi delle scuole.

"Il Piedibus è un’iniziativa preziosa, che promuove l’indipendenza dei bambini e l’educazione alla sicurezza stradale. Il nostro obiettivo è tutelare la loro incolumità e garantire un tragitto sereno fino a scuola", ha sottolineato Di Ciancia.